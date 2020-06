Afrique: Conséquences COVID-19 - Un dialogue politique virtuel pour se pencher sur la jeunesse

Pour un continent de plus de 1,2 milliard de personnes, les taux d'infection et de mortalité par coronavirus sont remarquablement bas en Afrique, mais la pandémie de Covid-19 entraîne des effets économiques négatifs massifs qui se feront ressentir pendant de nombreuses années à venir.

Selon un communiqué de la Commission économique des Nations-Unies pour l'Afrique (Cea), le continent est susceptible d'être davantage affecté par les conséquences humaines, sociales et économiques de la pandémie, avec les personnes vulnérables et marginalisées, en particulier les femmes et les jeunes, étant les plus touchées, car la pandémie menace d'annuler les gains économiques et sociaux durement gagnés.

Les pays africains mettent en œuvre une réponse à deux volets s'articulant autour de mesures sanitaires et sociales immédiates et de relances économiques alors que les discussions entre les décideurs politiques sur la reconstruction d'économies et de tissus sociaux africains plus solides se poursuivent.

Dans le but d'amener les jeunes africains dans la conversation, la Cea, en partenariat avec la Commission de l'Union africaine (CUA) et l'Unicef GenU, organise ce 9 juin 2020, un dialogue virtuel sur les politiques de la jeunesse et sur le thème : « Rebâtir plus solide avec la jeunesse africaine ».

« La voix, l'agence et la contribution des jeunes sont essentielles pour établir le récit afin de rebâtir plus solide les paysages économiques et sociaux de l'Afrique », déclarent les trois institutions dans une note conceptuelle sur ledit dialogue.

Selon elles, il est également crucial d'aborder la fragilité omniprésente des systèmes de santé et d'éducation des pays et leur dépendance à l'égard des ressources naturelles et minérales, l'instabilité macroéconomique, la vulnérabilité accrue de la dette publique et autres.

« Le nouveau récit concernant la question de rebâtir plus solide les économies africaines doit être soutenu par l'engagement et les actions renouvelés des pays afin d'accélérer le rythme et la voie de pénétration de l'innovation et de l'industrialisation avec de jeunes femmes et hommes autonomes en tant qu'acteurs pivots et acteurs du changement.

Un tel changement de paradigme permettra à l'Afrique de libérer le potentiel important de jeunes et d'exploiter son dividende démographique », indique la note conceptuelle.

Le dialogue a pour objectifs principaux de faire le bilan des retombées de la pandémie de COVID-19 sur les jeunes en Afrique ; consolider les préoccupations, les conversations et les contributions des jeunes africains dans la réponse face au Covid-19 et sur la question de rebâtir plus solide les économies africaines ; et fournir une plate-forme pour écouter les voix, les idées et les récits des jeunes en ce qui concerne la réponse du Secteur de la jeunesse de l'Union africaine à la crise.

La réunion mettra en évidence les défis spécifiques auxquels sont confrontés les jeunes Africains face à la pandémie et ses mesures d'atténuation ; présentera les efforts des jeunes pour répondre aux différents aspects de la réalité actuelle de la pandémie ; et traitera des thèmes de l'éducation, de l'innovation, de l'emploi, de la santé et d'un engagement civique et communautaire significatif, entre autres.