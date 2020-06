Sénégal: Depistage des cas de covid - L'hôpital militaire de Ouakam «apte» pour les tests

Un nouveau laboratoire qualifié pour les tests de diagnostic Covid-19 s'apprête à rejoindre le duo Institut Pasteur-Iressef.

Après avoir été sélectionné par le ministère de la Santé, le laboratoire de l'hôpital militaire de Ouakam a « effectué des tests d'essais concluants», a déclaré le chef de service dudit laboratoire, Colonel Babacar Faye.

Aussi, le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, s'est lui-même rendu hier, mardi 09 juin, dans ledit établissement pour « constater et confirmer la capacité technique dudit hôpital à pouvoir faire des prélèvements et des tests de Covid 19 ».

L'hôpital militaire de Ouakam semble sur le point d'étrenner le rang des laboratoires déclarés compétents pour effectuer les tests de diagnostic du nouveau coronavirus.

Face à un parterre de journalistes, le Pharmacien et chef service du laboratoire militaire de Ouakam, Colonel Babacar Faye, a fait savoir : « il y a eu 02 labos qui faisaient les tests.

Ensuite, il y a eu une seconde vague qu'on appelle des tests commerciaux, et avec le ministère de la Santé on a été sélectionné, car ils ont essayé de voir sur le territoire national les labos qui avaient des plateformes adaptées à ces types de réactifs. Et c'est suite à cela qu'on a été selectionné ».

Selon le pharmacien, plusieurs séries de réunions ont été tenues en vue « de dégager un canevas ».

Aussi, a-t-il poursuivi : « ils nous ont demandé de faire des séries de tests pour voir si effectivement on pouvait faire les tests.

Ce qu'on a fait. 02 séries de tests avec des rapports qui ont été envoyés au ministère de la Santé ».

Ainsi, « a l'- heure actuelle, on a fait les tests et ils sont concluants », a déclaré le Colonel Faye.

Et de poursuivre : « il ne reste que le ministère de la Santé pour nous donner l'aval pour commencer à s'ouvrir au public.

Et à partir de ce moment n'importe quel Sénégalais ou malade qui vient, on lui fait le test et gratuitement.

C'est un service public ». Car, « on est dans une structure militaire, donc on a notre demande qui nous est propre et spécifique », a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, « en termes de capacité, nous sommes pour le moment à peu près à 200 tests journaliers », a déclaré le Colonel Faye mais a-t-il poursuivi, « avec la possibilité d'étendre jusqu'à 600 tests journaliers, s'il y a un petit complément de matériels qui nous permettra d'automatiser là où un technicien travaillait manuellement ».

Aussi, le pharmacien n'a pas manqué l'occasion de fait savoir que « le danger de cette épidémie, c'est celui qui est infecté et qui ne le sait pas et qui, dans l'ignorance, infecte les autres ».

Raison pour laquelle il vote pour « l'élargissement des tests si l'économie le permet » car, « il faut tester et ceux qui sont positifs, les médecins les prendront en charge et s'assureront qu'ils ne sont plus en mesure de mettre en danger leurs familles avant qu'ils ne soient libérés ».

SIDIKI KABA, MINISTRE DES FORCES ARMÉES : «Cet hôpital a la capacité technique de faire des prélèvements et des tests»

Accompagné du chef d'État-Major de l'armée, Général Birame Diop, le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, s'est matinalement rendu sur le site de l'hôpital militaire de Ouakam afin de constater et d'attester de la capacité du laboratoire dudit hôpital à pouvoir effectuer les tests de diagnostic de la Covid-19.

« Nous avons trouvé une équipe dynamique, compétente et professionnelle.

Nous avons pu constater que cet hôpital a la capacité technique de faire des prélèvements et des tests de Covid-19 », a déclaré Sidiki Kaba.

Et d'espérer : « que le ministère de la Santé ne manquera pas de donner l'autorisation nécessaire pour qu'il puisse rejoindre les autres laboratoires qui font les tests de la Covid-19 ».

Aussi, il n'a pas manqué l'occasion de réaffirmer l'engagement de l'armée Sénégalaise aux côtés de la population car selon lui, « elle est sur tous les fronts ».

Ne taisant pas les efforts menés par l'armée depuis le début de cette épidémie, le ministre des Forces armées a tenu à rappeler : « que l'armée Sénégalaise, depuis le depuis de la pandémie, a déployé une hôpital de campagne à Touba à un moment où la situation était critique, après il a été démonté pour être ramené à Dakar.

Il n'a ménagé aucun effort pour le transport des aides alimentaires d'une région à une autre.

Et même sur le plan sécuritaire, elle continue à remplir son devoir a l'exemple d'un soldat qui n'a pas hésité à sauter sur une mine, il y a de cela quelques jours ».

Ainsi a-t-il poursuivi : « le sens de notre visite, c'est de faire passer le message que l'hôpital militaire de Ouakam a la capacité technique de faire les prélèvements et les tests nécessaires pour pouvoir ainsi participer à la lutte contre la Covid-19 ».