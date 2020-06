Gabon: "La situation actuelle liée au COVID-19 me préoccupe dans une certaine mesure" Ginola Nguéma-Mba

L'avènement de la crise sanitaire dans le monde entier est source de plusieurs conséquences négatives. Beaucoup d'entreprises ferment et mettent leurs agents au chômage. C'est le cas au Gabon pour certaines jeunes entreprises comme Global Tour Services de Estébane Ginola Nguéma-Mba, Manager Général. Dans une interview, il nous fait l'exposé de sa situation. La meilleure manière pour lui d'entreprendre, c'est aussi de se battre et de compter sur soi-même.

1- Bonjour monsieur Nguema-Mba, vous avez fait vos études en tourisme. Vous êtes aujourd'hui enseignant et manager d'une agence. Parlez-nous-en

B. Estébane Ginola Nguéma-Mba, Manager Général de Global Tour Services, Enseignant chercheur dans les métiers de tourisme, consultant en tourisme, manager de projets, SG de la Fédération Gabonaise des Agences de Tourisme (FEGAT)

2- Vous êtes le Manger général de Global Tour Services. Merci de nous en parler plus en détail.

Global Tour Services est une agence de voyage et de tourisme qui mène plusieurs activités. Nous avons la billetterie et le loisir dans ses loisirs. Nous avons un produit des écoles que nous appelons "visites pédagogiques" qui consiste à amener les enfants à être en contact avec la culture, l'histoire de leur pays et nous faisons même de l'orientation professionnelle en leur faisant visiter les grandes entreprises. Nous avons le city tour de Libreville et ses environs. Nous avons le circuit culturel du Woleu-Ntem, la visite des peuples autochtones "Baka à Minvoul", l'agritourisme au village communautaire de Zogloumou à Minvoul, le produit des trois Frontières à Bitam, le circuit historique de Bitam et Oyem, les facilités administratives diverses...

3- Dans un milieu concurrentiel comme le vôtre, comment faites-vous pour vous imposer ?

Il n'y pas de secrets comme dit un dicton de chez nous "l'on ne peut planter la banane et récolter le manioc" donc j'essaie de rester le plus professionnel possible et de présenter des produits originaux à ma clientèle qui est très exigeante, avoir un management de responsabilisation permettez l'expression de vos collaborateurs donc c'est cet ensemble d'astuces qui nous permet de résister à la concurrence rude qui existe dans notre secteur.

4- Avec l'avènement de la crise sanitaire due au Covid-19 l'on imagine que vos activités tourner au ralenti, sinon, elles sont sous oxygène ... sourire

(Sourire...) Les activités ne sont plus sous oxygène mais plutôt mortes comme vous pouvez l'imaginer. Je suis au chômage avec tout mon personnel depuis mars 2020 dû au covid19 c'est tout simplement compliqué mais bon...

5- La situation actuelle,celle de la crise sanitaire, vous préoccupe t-elle ? Je parle du couvre-feu, des mesures barrières, le confinement...

La situation actuelle me préoccupe dans une certaine mesure. Elle me préoccupe parce que cela va nous réduire dans le volume de nos activités. Oui parce que je suis une entreprise privée qui a pour mission première, de faire les bénéfices, or dans le cas actuel, si les activités sont relancées, et qu'il y a toujours le couvre-feu,des mesures barrières et le confinement, cela va réduire considérablement nos bénéfices. Mais parce que la santé et la sécurité de nos touristes doit être nôtre premier soucis en parlant du confinement ,c'est mon premier ennemi qui dit confinement dit rester chez vous si les gens restent chez eux je n'ai pas de clients. Donc je suis vraiment préoccupé.

6- Vous avez sans doute des différents messages à passer à la jeunesse, aux autorités gabonaises ?

Je suis jeune,je me bats. A la jeunesse, je dirais qu'il n'y a pas d'autres richesses que le travail. Ne soyez pas bloqués dans vos têtes. Il n'existe pas de sots métiers, mais de sottes personnes. On peut commencer vendeur de sachets et terminer comme Tony Elumelu . Les autorités devraient davantage aider la jeunesse à se réaliser,à être des créateurs d'entreprises. Cela leur permettra de répondre fortement aux problèmes liés au chômage qui gangrène notre pays,surtout en cette période où le Covid-19 vient asphyxier l'économie du pays. Elle doit davantage aider les jeunes à se réaliser.