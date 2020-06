Sénégal: Diaspora - Aboubekrine Sakho, premier Sénégalais titulaire du « Master of Arts in Policy Economics » de Williams College

Aboubekrine Sakho est devenu, avant-hier, le premier Sénégalais diplômé du « Center for Development Economics » de la prestigieuse université privée Williams College à Williamstown, à près de 250 km à l'Ouest de Boston, dans le Massachusetts (Etats-Unis), renseigne un communiqué.

M. Sakho a obtenu le « Master of Arts in Policy Economics » de cette institution que le célèbre magazine Forbes avait classée, en 2010 et 2011, comme la meilleure université pour les études supérieures aux États-Unis, devant Harvard, Yale, Princeton, Columbia et les autres écoles l'Ivy League !

Né en 1984, ce jeune fonctionnaire a eu son bac en 2002 au Cours Sainte Marie de Hann avant de faire Ingénierie et Intégration informatique au Conservatoire National des Arts et Métiers Cnam de Montpellier, en France, en 2008, puis un Master professionnel en Statistiques et Économétrie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) en 2012.

Aboubekrine Sakho a intégré le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan en 2010 pour devenir conseiller technique du coordonnateur d'Unité de coordination et de suivi de la politique économique (Ucspe) en 2012, puis conseiller technique du Directeur général de la planification des politiques économiques (Dgppe) en 2018.

De la Dgppe, il a rejoint le Williams College après une sélection internationale pour seulement 30 places à pourvoir annuellement.

Cela lui a permis de voir tous ses frais d'études, de logement, etc., pris en charge par ladite université pour un montant de 78 000 dollars.