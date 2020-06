Togo: Groupe Maroc Telecom (Moov Togo) et Prestataires de service, le torchon brûle

Les prestataires de service, partenaires du Groupe Maroc Telecom (Moov-Togo) ne sont pas contents.

Ces partenaires mécontents du non-paiement de leurs factures de plus d'un an, et menacés de rupture de contrat, selon certaines sources, ont porté l'affaire devant la DCPJ (Direction Centrale de la Police Judiciaire).

Il est revenu que plusieurs accusations sont portées contre es responsables du Groupe Maroc Telecom, par les fournisseurs et prestataires de service qui réclament de Moov-Togo plus d'un an de factures impayées. Aussi, indiquent-ils que ces responsables violent les clauses des contrats qui lient les parties.

Et on n'en est pas seulement là. Puisque, d'un autre côté, ce sont les membres du personnel même de Moov Togo qui se plaindraient de leurs conditions de travail, alors même que d'autres plaintes portent sur la qualité du service, des dysfonctionnements au niveau des opérations de mobile Money (Flooz). Des plaintes qui jusqu'alors sont restées sans solution.

En tout cas, pour ce qui est des prestataires de service, ils ne seraient pas disposés à abandonner l'affaire qu'ils entendent solutionner par tous les moyens légaux et rentrer dans leurs droit conformément aux contrats qui régissaient leur prestation.

Face à une telle situation, d'aucuns craignent déjà une expulsion du Groupe Maroc Telecom du Togo.