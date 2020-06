Congo-Brazzaville: Département du Pool - Bonaventure Mbaya se met en vedette

A l'occasion d'un point de presse qu'il a animé, le 10 juin, Bonaventure Mbaya, au nom des natifs du département du Pool, s'est insurgé contre le pouvoir en place, l'accusant d'avoir orchestré des bombardements dans cette contrée lors des événements de 2016.

Seul à la tribune, Bonaventure Mbaya accuse deux officiers militaires en particulier le général Jean Dominique Okemba et le colonel Didace Bangui d'avoir avoué les bombardements du Pool, le 20 mars dernier à Oyo, lors d'une réunion avec les sages.

« Rongé par le virus du tribalisme et ivre de haine et de préjugés contre les bakongos, ces officiers militaires ont déclaré ce qui suit : Nous avons bombardé le Pool et le ciel n'est pas tombé », a-t-il dit dans sa déclaration.

Bonaventure Mbaya appelle, alors, le chef de l'Etat et la justice à faire toute la lumière sur les bombardements supposés, entrepris dans le département du Pool afin que les auteurs de ces actes soient sévèrement punis conformément à la loi.

« Nous nous en référons au chef de l'Etat et à la justice pour faire la lumière sur les bombardements du Pool signalés et reconnus par un amiral et un colonel, ainsi que sur les armes qui seraient détenues par les fils du Pool, notamment par Ntoumi, Pablo et Indien », relève la déclaration.

Dénonçant la "présence massive et injustifiée des troupes militaires" dans le Pool, Bonaventure Mbaya, au nom de tous les fils et filles du ce département, redoute la reprise des hostilités dans cette partie du pays au péril de la population.

Il interpelle la communauté nationale et internationale afin de mettre fin aux "manœuvres machiavéliques visant à faire du département du Pool, le "bouc émissaire idéal" dans la réalisation des sombres desseins.

De même, il exige l'engagement, sans condition, des unités militaires subsidiaires à celles initialement installées dans le département du Pool, sous l"autorité du commandement de la zone de défense nationale numéro huit.

Rappelons que Bonaventure Mbaya est un homme politique congolais, président de la Convergence citoyenne, un parti membre de l'opposition.