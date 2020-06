Ile Maurice: Marchands ambulants - Au bal masqué ohé ohé

«3 pou 100. 2 pou 50.» On ne parle pas de la vente de fruits mais bien des masques qui se vendent comme des petits pains dans les rues de la capitale, notamment. On y trouve pour tous les âges, les goûts et les couleurs et surtout tous les prix. Bienvenue au bal masqué, style 2020.

À Port-Louis, il est très facile d'en trouver à chaque coin de rue et les prix ont été pensés pour satisfaire la plus grande clientèle possible : y compris nos Tuuïîttes PwinCêêsseS et nos TuuïIîss PwiÏiinnCes (her property). Les Mauriciens ont su innover et le business est florissant depuis que le cache-nez-bouche-menton est obligatoire...

Dhiraj, vendeur de montres habituellement, a planqué sous une boîte des masques «stylés». «Mo madam konn koud li. Li konpran sa bann zafer tayé, ranzé fer mask met lastik vandé. Nou ti pé vandé lor Facebook... » Pourquoi avoir rajouté les logos de marques et comment ? «Nous gérons aussi un business de produits personnalisés, nous fabriquons des tasses, T-shirts ou autres objets sur commande et nous avons déjà la machinerie pour mettre des logos sur du tissu. Comme ma femme travaille dans une usine, il lui est facile de s'en procurer. Il n'y a plus, alors, qu'à rajouter les marques, histoire de plaire à une certaine clientèle.» Niveau sécurité, comment assure-t-il que ses masques sont efficaces ? «Gété oumem misié, ou pa trouv li épé ou ? Samem bizin.» Le prix ? «3 pou 100.»

Plus loin, des masques N95, oui N95, qui, au début, étaient tellement difficiles à trouver. Et qui valaient de l'or. Aujourd'hui, on peut s'en procurer à Rs 100. Mais le plus abordable reste le «mask dokter» - comprenez par-là le masque chirurgical, à Rs 15... Ce marchand les achète à un importateur et en revend quelque 200 par jour. «Dimounn kontan parski zafer-la profésionel net kan ou get li.»

À savoir qu'à Maurice, les deux masques recommandés par le ministre de la Santé sont les N95 et FFP2n, mais aussi le masque chirurgical lavable.