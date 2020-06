Ile Maurice: Reprise - Les pensionnats offrent des packages spéciaux pour les clients

Après plus de deux mois d'inactivité en raison du confinement, tous les secteurs tentent de reprendre du poil de la bête. Parmi eux, les pensionnats. Du coup, les réseaux sociaux sont inondés de publicités. Des promotions, des facilités innovantes, l'accent sur l'hygiène et autres précautions sanitaires, Covid-19 oblige. Jusqu'à 20 % de remise sur la location d'une chambre sur une durée de huit heures.

«Il faut attirer les clients. Il faut que les habitués sachent que nous sommes de nouveau opérationnels. Et inciter d'autres à venir nous rendre visite. Dé mwa pa finn travay, li pa évidan», soutient un propriétaire de pensionnat sis dans la capitale. Ce dernier explique aussi que nombreux sont ceux qui n'ont pas travaillé et qui n'ont pas les moyens de louer une chambre désormais. «En ce moment, la priorité de tous, c'est de redresser la barre financièrement.Mais à prix bas, chacun peut trouver le juste milieu entre économiser et prendre du bon temps... » Quant aux précautions, les efforts au niveau de l'hygiène sont redoublés. «Nous changeons les draps, désinfectons les chambres et la salle de bain après chaque client.» On vérifie également la température de chacun et du sanitizer est proposé à l'entrée.

Surtout que la compétition est rude. «Nous proposons des packages spécial anniversaire avec déjeuner, champagne et même gâteau d'anniversaire, alors qu'on ne faisait pas ça avant. Il y a aussi le package romantique avec fleurs et bougies, le tout toujours à des prix abordables.» Le Wi-Fi est aussi gratuit...

Certains envisagent même d'offrir des cartes de fidélité pour les habitués...