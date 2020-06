Sahara Occidental: Détenus sahraouis - Un nouveau rapport norvégien dénonce la torture dans les prisons marocaines

Oslo — La torture et les pratiques inhumaines dans les prisons marocaines à l'encontre des étudiants sahraouis, détenus pour leur engagement en faveur de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, ont été dénoncées mercredi dans un nouveau Rapport du Comité norvégien de soutien au Sahara occidental.

En association avec l'Union nationale des étudiants norvégiens, le Comité a, dans ce rapport de 143 pages, recueilli les témoignages vivants de quatre jeunes étudiants sahraouis qui "racontent leurs histoires dans les prisons marocaines".

"A Ait Melloul, célèbre prison au Maroc où se trouvent des prisonniers politiques sahraouis, le silence vous terrifie et ne rompt qu'avec les cris des prisonniers lorsqu'ils sont torturés", a souligné le Comité dans ce rapport qui raconte l'histoire terrifiante de ce groupe de prisonniers sahraouis que l'ONU appelle à leur libération immédiate.

Dans une décision récente publiée par le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, le Groupe demande la libération de ces étudiants. Cette décision soutient que l'arrestation et la détention de ces étudiants militants sahraouis étaient et sont arbitraires.

L'agence des Nations Unies a conclu que "leurs droits humains fondamentaux avaient été violés" et a évoqué "l'activisme des étudiants et leur défense en faveur du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui". Cela constitue une discrimination raciale, selon l'organe d'experts de l'ONU.

Témoignages terrifiants, pratiques inhumaines

Dans le Rapport, le Comité est revenu sur le parcours de Brahim Mouyssaih, étudiant sahraoui qui a écopé une peine de prison pour son engagement en faveur de l'indépendance du Sahara occidental.

"Brahim et ses compagnons avaient été contraints de signer des protocoles d'interrogatoire qu'ils n'avaient jamais lus", a-t-on révélé.

"L'officier m'a regardé et m'a dit: J'écrirai ce que mon esprit me dit d'écrire, et vous serez obligés de le signer", a témoigné Brahim dans ce rapport.

Le groupe d'étudiants activistes est composé de certains dirigeants des organisations étudiantes sahraouies dans les villes marocaines d'Agadir et de Marrakech. Ils sont connus sous le nom de "Groupe étudiant" ou "Groupe El Wali".

A ce jour, cinq étudiants sont toujours en prison, condamnés à une peine allant jusqu'à 12 ans de prison. Certains de ces étudiants ont été libérés en 2019, après avoir passé plus trois ans en prison.

"La démocratie étudiante est un droit légal dans presque tous les pays. En Europe, il est presque impossible d'imaginer être puni pour s'être impliqué dans la politique ou simplement pour exprimer une opinion. Chaque étudiant dans le monde mérite ce droit", a expliqué M. Magelssen.

Ce constat et position sont partagés et défendu par Tone Sorfonn Moe, militante et membre du Comité norvégien de soutien au Sahara occidental.