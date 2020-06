Tunisie: Le pays appelle la communauté internationale à contraindre Israël à abandonner ses plans d'annexion

La Tunisie a appelé, mercredi, la communauté internationale et les organismes internationaux à agir d'urgence pour contraindre Israël à opter pour la paix et à abandonner ses plans d'annexion.

Intervenant ce mercredi par visioconférence au cours de la réunion d'urgence du Comité exécutif au niveau ministériel de l'Organisation de coopération islamique (OCI), le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray a appelé la communauté internationale et les organismes internationaux à assumer leurs responsabilités envers le peuple palestinien et sa cause juste face à la gravité de la situation et à l'intransigeance de l'occupant israélien.

Le ministre a exhorté les partenaires de la Tunisie et les bailleurs de fonds à soutenir les efforts de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) pour défendre leurs droits au retour et mettre fin au déplacement du peuple palestinien frère.

Partant des liens de fraternité entres les peuples tunisien et palestinien et tenant compte du poste qu'elle occupe en tant que membre non permanent au conseil de sécurité, la Tunisie continuera à soutenir la mobilisation palestinienne au sein de l'ONU et en particulier au conseil de sécurité pour imposer le respect de la légalité internationale et les résolutions y afférentes, a affirmé le ministre.

Noureddine Erray a également affirmé le rejet de la Tunisie du plan d'annexion unilatéral qui constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et de la Convention de Genève de 1949.

« Défendre les causes arabes et les questions humanitaires justes s'inscrit au cœur des priorités de la politique étrangère de la Tunisie », a soutenu le ministre des Affaires étrangères, rappelant les positions du président Kaies Saied qui a appelé à plusieurs reprises à l'impératif de défendre les droits des Palestiniens en tant que droits imprescriptibles.