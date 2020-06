Gabon: COVID-19 - Réaction du RPM sur le relâchement supposé des populations face à la pandémie

Le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM) a suivi avec une attention particulière le communiqué du Ministère de l'Intérieur, rendu public le 1er juin 2020 par la voix de son Conseiller en communication, dans lequel il dénonce le relâchement par les populations des mesures barrières édictées dans la lutte contre la propagation du coronavirus.

Le RPM s'étonne de cette position qui semble rejeter sur la population les insuffisances du pouvoir, incapable de faire son propre bilan ou son autocritique à juguler la crise sanitaire.

En effet, le pouvoir se caractérise dans la gestion de cette crise par le non-respect de ses propres engagements, à l'instar de la promesse de réaliser 10 000 tests par jour, d'implanter 60 centres de dépistage sur l'étendue du territoire national, de fournir aux personnels soignants des équipements de protection, d'augmenter le nombre de lits en réanimation, d'acquérir 100 respirateurs.

De même, il s'illustre par des mesures incohérentes et hasardeuses, d'abord en confinant totalement le Grand Libreville pour, soi-disant, limiter la propagation de l'épidémie et en déconfinant, contre toute attente, alors qu'on assiste à une explosion des cas de contamination et une augmentation continue du nombre de décès dont les chiffres pourraient être minorés. En outre, les conditions de prise en charge sont loin d'être rassurantes, compte tenu des antécédents. Ce qui induit la réticence des populations à se faire volontairement dépister et des malades de se rendre, en toute confiance, dans les unités sanitaires dédiées. Il est à déplorer également les délais de trois semaines, voire un mois pour obtenir les résultats des tests.

En rejetant la faute sur les populations, le pouvoir veut s'exonérer des responsabilités de donner une perspective sur la sortie de crise, se contentant du statu quo actuel. Dans le même temps, ceux qui, tapis à la Présidence de la République et qui incarnent le pouvoir, cherchent coûte que coûte une récupération politicienne de la souffrance des citoyens, en distribuant des bons d'achat et des kits alimentaires, en promettant de façon démagogique, sans en préciser les modalités, la mise en place d'une indemnité Covid-19 destinée aux personnels soignants et en interférant malencontreusement sur les structures censées gérer au quotidien la crise. Parallèlement on note un cafouillage dans les soutiens apportés aux populations dans la prise en charge des factures d'eau et d'électricité, en excluant sans explication une partie des bénéficiaires.

Le RPM tient à souligner que, ce que les gabonais attendent, autant les opérateurs économiques que les ménages, c'est que le pouvoir leur indique une perspective claire, quand à la décroissance de l'épidémie en vue de leur permettre de prendre des dispositions adéquates pour la reprise de leurs activités ainsi que le retour à une vie sociale quasi normale.

En conclusion, au moment où certains autres pays, y compris en Afrique, se préoccupent d'amortir le choc sanitaire, économique et social, il est affligeant de constater l'amateurisme dans lequel notre pays à faible démographie se complaît. Ceci pour la plus grande détresse et souffrance de nos concitoyens.

Fait à Libreville, le 10 juin 2020