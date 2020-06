Angola: COVID-19 - La Police présente ses excuses au public angolais

Luanda — La Police nationale a présenté ses excuses aux citoyens et familles angolaises lésés par l'usage excessif de force dont ont fait preuve les Forces de l'ordre et de sécurité durant la période de prévention et de combat au Covid-19.

Intervenant, depuis Luanda, dans une conférence de presse habituelle destinée à expliquer au public l'évolution de la pandémie dans le pays, le porte-parole du ministère de l'Intérieur a souligne mardi que la Police et les Forces armées angolaises « descendent dans la rue dans le but de protéger les citoyens, et ne reçoivent aucun ordre d'user la violence contre eux, ni celui de tuer les gens ».

« Nous ne sommes pas ennemis des citoyens. Nous sommes là pour défendre la légalité, maintenir la tranquillité et l'ordre public, et faire respecter tous les principes d'un Etat démocratique et de Droit », a rassuré le sous-commissaire Waldemar José, aux côtés de la ministre de la Santé, Silva Lutucuta.

Il a annoncé la détention d'au moins dix agents de Police ayant commis des actes de violence qui ont coûté la vie à quelques citoyens durant la période de l'état d'urgence que le pays observait récemment.

Ils sont arrêtés et leurs procès judiciaires ont été acheminés au ministère public, a-t-il affirmé, soulignant toutefois que les excès commis individuellement par ce petit groupe d'agents ne devraient pas être attribués à toute la corporation composée pourtant de plus de 120.000 éléments.