Madagascar: Football / Transfert - LeXa débarque chez Elgeco Plus

LeXa, de son vrai nom Xavier Razafindrakoto, est célèbre par ce toucher de balle qu'il a sans doute réussi à perfectionner à l'Académie Marc Guillou.

Figure emblématique du football d'Antsirabe, Xavier Razafindrakoto ou pour faire plus « mpitsokovy » autant l'appeler LeXa comme le tout Vakinankaratra, vient de s'offrir un nouveau défi en optant de venir au Elgeco Plus alors qu'il se trouvait depuis 2016, dans ce lit douillet de Fosa Juniors.

Il faisait partie de la 3e promotion de l'Académie Jean Marc Guillou à Ny Antsika avant de s'engager avec le FC Vakinankaratra où il bénéficiait d'une aura toute particulière avec son sens de l'organisation. Il est chéri du public. Mais le professionnalisme de Fosa et de son entraîneur Bob Kottwitz a fini par le convaincre. Une aventure qui a pris fin en mars comme il l'explique dans une interview exclusive et entre « mpitsokovy ».

Midi Madagasikara : Il paraît que vous avez rompu votre contrat avec Fosa Juniors ?

LeXa : « Ce n'est pas tout à fait vrai car mon contrat avec Fosa touchait à sa fin et que je n'ai pas voulu prolonger pour des raisons dont je préfère ne pas en parler. Mais aussi curieux que cela puisse paraître, au lendemain de mon départ j'ai reçu une offre d'Elgeco Plus et tout est allé très vite. »

Midi : Parce qu'à vos yeux, Elgeco Plus a aussi du potentiel pour aller chercher un titre ?

LeXa : « Non seulement cela mais mon entente avec le président Alfred Randriamanampisoa a aussi pesé dans la balance. Comme nous sommes tous les deux d'Antsirabe, cela a grandement facilité les négociations. Je me sens presque chez moi d'autant plus que les deux entraîneurs Raux Auguste et Bob savent comment utiliser mon potentiel. »

Midi : De Raux à l'équipe nationale, est-ce que vous espérez toujours en faire partie, ne serait-ce que durant les compétitions de la CHAN ou du Cosafa Cup ?

LeXa : « J'ai déjà été appelé en équipe nationale au cours des derniers Jeux des Îles mais j'en ai gardé un très mauvais souvenir avec ce penalty que j'ai raté face aux Seychelles et qui nous a coûté une place en finale. Ceci dit, je ne dirai pas non si on décide de m'appeler à nouveau. En attendant, je vais faire le maximum et démontrer ce que je suis encore capable avec Elgeco Plus avec l'aide de mes amis du Fosa. »

Midi : Parce qu'il y a d'autres joueurs de Fosa Juniors à l'Elgeco Plus ?

LeXa : « Évidemment et à l'allure où vont les choses, Elgeco Plus deviendra une équipe redoutée de tous. Pour votre information en effet, le club a fait appel à de nombreux joueurs de Fosa avec Andry Max en première ligne et qui est tout indiqué pour occuper la charnière centrale tout comme Mamisoa de Fosa Analamanga. Dans la récupération et le milieu du terrain, il y a moi-même et également Gapa. Lewis et Tony complètent cette liste d'anciens de Fosa.

Au final, je m'attends à voir une équipe très solide et qu'il ne faudrait pas prendre à la légère. Comme le président Alfred Randriamanampisoa est aux petits soins avec nous, je pense que cela va marcher. »

Midi : Un mot sur les Barea seniors ?

LeXa : « C'est fabuleux ce qui leur arrive avec le soutien effectif de l'Etat. Qui ne rêve pas de faire partie de ce groupe d'exception. Je dirai juste une chose, nos joueurs ne sont plus tous jeunes et il est grand temps de penser à la relève pour espérer aller loin. »

Propos recueillis par