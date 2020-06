Madagascar: Ecole d'art et de musique - Njaka Rakotonirainy présente « Iarivo ART&Music »

Le pianiste Njaka Rakotonirainy entame « Iarivo Art&Music » dont l'essence est de contribuer à l'épanouissement artistique et musical des mélomanes de tous âges et de tous horizons.

Iarivo Art&Music » ouvrira très prochainement ses portes dans le centre-ville. Un lieu d'exception où chacun peut aisément éveiller son talent, mais surtout sa passion pour l'art et la musique. Il s'agit d'un centre de formation porté par le talent de Njaka Rakotonirainy, un musicien confirmé, talentueux et professionnel à la fois, dont l'expérience n'est plus à démontrer auprès de ses pairs. Cette école inédite offre à chaque élève le privilège de découvrir l'art et de la musique dans toute leur splendeur. Se distinguant par son envie de partage et d'évolution vis-à-vis de la culture musicale au pays, ce pianiste qui s'est longtemps démarqué à travers son amour du jazz et de la musique traditionnelle, se lance dans un projet pédagogique d'envergure. « Il est vraiment temps pour moi de contribuer au développement de la musique dans mon pays et ce, malgré le contexte social. Nous, les Malgaches, avons un talent inné pour la musique que l'on se doit de promouvoir pour briller aux yeux du reste du monde. De même, il m'importe de partager aussi les valeurs et la discipline que l'on acquiert en étant un bon musicien, car cela nous aide à nous développer en tant que personne » confie-t-il en décrivant « Iarivo Art&Music ».

Diversité et originalité

A par tir de ce mois de juillet, il convie les férus d'art et de musique à se joindre à lui et à s'inscrire dès maintenant. Le local de cette nouvelle institution se situe dans le bâtiment du Shoprite Analakely au premier étage.

C'est tout un cursus que Njaka Rakotonirainy et la fine équipe de jeunes passionnés qui l'accompagne, proposeront aux élèves du « Iarivo Art&Music » à partir du mois prochain. Fidèle à lui-même, le pianiste professionnel se plaira à initier généreusement tous ceux qui se joindront à lui à son éclectisme musical dans la joie et la bonne humeur. Il souligne « On apprendra à nos élèves tout ce qu'ils souhaitent maîtriser, que ce soit de la pop ou les bases du jazz et le solfège. L'important est qu'ils s'imprègneront pleinement de la musique en ces lieux. En outre, on proposera aussi des éveils rythmiques, ainsi qu'une initiation à la valiha, mais également des masterclass pour les plus expérimentés.

La peinture sera d'ailleurs également au programme pour aider les élèves à s'exprimer autrement ». Evidemment, au-delà des cours de piano, plus de diversité garniront la programmation de l'établissement « Iarivo Art&Music » qui assure déjà la satisfaction de chacun de ses élèves. Njaka Rakotonirainy se pose comme objectif personnel de faire évoluer les jeunes à travers l'art et la musique, de faire en sorte que ces domaines puissent être un levier de développement pour eux. Patience et persévérance seront ainsi de mises au sein de cette école.