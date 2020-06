Madagascar: Pandémie - Le coronavirus fait dix morts en vingt-cinq jours

L'hôpital de Morafeno à Toamasina est le lieu de décès de la dixième victime mortelle du coronavirus, vingt-cinq jours après le premier décès dans ce même hôpital.

Dix morts du covid-19 en vingt-cinq jours. Hier, à côté de la présentation du bilan - faisant état de deux cent quatre-vingt-seize guéris, huit cent cinquante-sept malades en traitement, huit patients en état grave - l'annonce d'un cas de décès supplémentaire a été faite. Une femme âgée de 61 ans, traitée à l'hôpital de Morafeno à Toamasina, vient de décéder du coronavirus. « La patiente était déjà dans un état grave, étant alors diabétique et sujette à une variation de la tension artérielle », indique la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du centre de commandement opérationnel de la lutte contre le covid-19. Il s'agit de la dixième victime mortelle du coronavirus.

C'est au même hôpital de Morafeno que le premier mort du coronavirus a été enregistré il y a vingt-cinq jours. Le 17 mai, un agent en charge du parking de cet hôpital est déclaré mort du coronavirus. Le 18 mai, la seconde victime mortelle était un expatrié, pris en charge au niveau du centre de santé interne de l'entreprise Ambatovy. Le défunt, d'origine philippine a déjà été suspecté plus tôt d'être porteur du covid-19, ce qui a été ensuite confirmé. Le 29 mai, trois décès simultanés liés au coronavirus ont été annoncés. Egalement diabétiques, ces trois malades avaient suivi des traitements toujours à l'hôpital de Morafeno à Toamasina.

Chronologie

Au début de ce mois de juin, un autre cas de décès lié au coronavirus a été rapporté. Trois jours après, soit le 4 juin, un autre patient du covid-19 est décédé. La défunte, hospitalisée dans un centre de santé à Anosiavaratra afin d'accoucher, a été déclarée positive au covid-19 seulement après sa mort. Un mois avant, soit le 5 mai, les résultats du test PCR sur une dame décédée alors qu'elle était parmi les voyageurs dans un car infesté, n'ont été disponibles qu'après le décès.

L'espace-temps entre la disponibilité des résultats de tests et la réalisation des prélèvements sur des individus suspectés de porter le covid-19, devient déterminant. Une accélération du processus est prévue grâce à la dotation d'un matériel captant rapidement le coronavirus aux laboratoires engagés dans les analyses des prélèvements. Le 7 juin, un malade diabétique de 36 ans et un autre souffrant de la variation de la tension artérielle, meurent et sont enregistrés parmi les morts du coronavirus à Toamasina étant donné qu'ils ont été hospitalisés à l'hôpital de Morafeno.

Parallèlement à l'annonce hier du dixième cas de décès lié au coronavirus, la Pr Vololontiana a évoqué « la découverte de vingt-deux guéris dont six à Toamasina et seize à l'hôpital de Befelatanana dans la capitale ». Selon les statistiques exclusives d'hier, le taux de guérison est de l'ordre de 25,47% et le taux de positivité est de 9,95% car sur deux cent quarante-et-un tests PCR réalisés, vingt-quatre nouveaux cas positifs ont été détectés.