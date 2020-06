Ile Maurice: Budget 2020-2021 - Mieux exploiter l'économie bleue pour le développement du pays

communiqué de presse

GIS - 10 juin 2020 : L'impératif de mieux exploiter l'économie bleue a été mis avant par le ministre de l'Economie bleue, des Ressources marines, de la Pêche et de la Marine, M. Sudheer Maudhoo, lors de son intervention sur les débats budgétaires à l'Assemblée nationale aujourd'hui.

« Dans le sillage de la pandémie du Covid-19, l'économie bleue a pris une autre dimension puisque la nécessité d'assurer la sécurité alimentaire, le maintien de l'emploi et la durabilité figurent désormais parmi les plus hautes priorités de notre programme de développement socio-économique », a-t-il affirmé.

A cet effet, le secteur de la pêche, qui est une composante importante de l'économie bleue, doit devenir un acteur majeur de la stratégie de sécurité alimentaire, et être l'une des principales sources de devises étrangères et de création d'emploi durable, a-t-il fait ressortir.

Le ministre a souligné que la Mauritius Investment Corporation (MIC) jettera les bases d'une industrie de pêche à grande échelle à Maurice en investissant massivement dans l'industrie de la pêche, plus particulièrement dans la pêche pélagique et démersale industrielle. Il a indiqué que le gouvernement réduira progressivement les opérations des navires de pêche étrangers dans notre zone économique exclusive et les remplacera par des navires mauriciens avec le soutien du MIC et des investisseurs locaux. En outre, les investisseurs seront appelés à exporter 50 % de leurs prises pour permettre au pays de générer des devises étrangères.

Une licence unique pour les escales des yachts affrétés à Maurice, englobant plusieurs options d'accostage, sera également introduite, a annoncé M. Maudhoo. Il a déclaré que dans le cadre de l'initiative du gouvernement visant à stimuler l'enregistrement des navires et à encourager l'expansion des services auxiliaires, le marché de niche du yachting sera désormais ciblé.

L'Inland Aquaculture Scheme a aussi été abordé. Ce plan a pour objectif de stimuler le secteur de l'économie bleue en invitant ouvertement, grâce à sa structure fiscale attrayante, les investissements qui bénéficieront d'un congé fiscal de huit ans.

Parlant des incitations pour les pêcheurs, M. Maudhoo a déclaré que le gouvernement a augmenté l'allocation de mauvais temps de Rs 365 à Rs 425. De plus, une somme de Rs 25 millions a été allouée au dragage de 'La passe de Mahébourg' et un montant de Rs 5 millions pour le même exercice au Batelage à Souillac.

D'autres mesures sont prévues notamment :

Pour lutter contre la pêche illégale, non réglementée et non déclarée, les conditions d'octroi de licences aux navires de pêche étrangers seront revues et le règlement relatif au système de surveillance des navires datant de 2005 sera mis à jour afin de permettre une utilisation maximale des informations recueillies par ce système.

L'augmentation du nombre de navires de pêche semi-industriels de 35 à 100 au cours des quatre prochaines années en vue de porter les captures à 6 000 tonnes par an. Comme mesure d'incitation majeure, le gouvernement envisage de permettre l'exportation de 40 % des prises.

Le plan de subvention actuel de Rs 12 millions pour les navires de pêche semi-industriels sera revu pour permettre à un plus grand nombre d'opérateurs de bénéficier du plan et d'acheter des navires afin d'augmenter la flotte locale.

Attirer des investisseurs pour explorer les ressources de l'île de St Brandon.

L'octroi de Rs 4 millions pour l'achat de 20 canots de pêche.

La hausse du nombre de bourses d'études offertes aux enfants de pêcheurs et la relance du Seafarers' Welfare Fund.

La restructuration de l'Albion Fisheries Research Centre.

L'autorisation aux fédérations des pécheurs d'acheter ou importer des équipements de pêche eux-mêmes dans le but de bénéficier d'un meilleur prix.

o La révision de la dimension des filets pour la pêche à la senne

o Le réexamen des périodes de fermeture et d'ouverture de la pêche à la senne.

o Les pêcheurs à la senne pourront dorénavant s'aventurer hors lagon.

o Des matériaux seront fournis aux pêcheurs pour la construction de leur casier.

o Le réaménagement et l'embellissement des débarcadères à travers le pays.