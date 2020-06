Ile Maurice: Le rapatriement des Mauriciens demeure une des priorités du gouvernement

communiqué de presse

« Le rapatriement des Mauriciens bloqués à l'étranger demeure une priorité du gouvernement et est un processus continu », a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Nandcoomar Bodha, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, lors de la séance de la Private Notice Question.

Le ministre a indiqué qu'avant le début du confinement à Maurice, 47 compatriotes ont été rapatriés en janvier et février de Chine. Ensuite, 935 Mauriciens bloqués à l'étranger ont pu rentrer en mars, 111 en avril, et 448 en mai. Pour le mois de juin, un total de 342 personnes est rentré et 645 autres devraient rejoindre le pays à la fin du mois.

Avec l'aide des ambassades, des autorités sanitaires étrangères, des compagnies aériennes et d'autres parties prenantes, a dit M. Bodha, le gouvernement avait, au 6 juin 2020, assuré le retour de 1 836 compatriotes bloqués en Australie, aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, en France, à l'Ile de la Réunion, aux Maldives et en Turquie. Toutefois, des concitoyens sont toujours bloqués dans 88 pays à travers le monde.

En ce qui concerne les 2 000 membres d'équipage mauriciens travaillant sur 21 bateaux de croisière et hébergés dans 82 ports à travers le monde, le ministre a souligné que ces derniers convergent désormais vers des ports désignés afin de faciliter leur rapatriement. La plupart travaillaient pour le Royal Caribbean (1 012), le MSC Cruise (545) et le Celebrity Cruise (160).

De plus, a fait ressortir M. Bodha, son ministère avait, en consultation avec les représentants des compagnies de croisière à Maurice, élaboré un plan de rapatriement pour des marins mauriciens. Selon ce plan, trois groupes comprenant chacun 150 personnes seront rapatriés via des vols spéciaux d'Air Mauritius les 13, 24 et 30 juin au départ de Londres et de Paris. D'autres vols sont prévus en juillet selon un calendrier convenu.

Selon le ministre, les demandes des Mauriciens bloqués à l'étranger sont répertoriées en quatre catégories distinctes :

ceux qui avaient un billet d'avion retour pour Maurice avant le début du confinement le 19 mars ;

ceux qui n'ont pas pu rentrer à Maurice en raison du confinement et de la fermeture de l'espace aérien dans les pays où ils se trouvent ;

ceux qui se sont retrouvés bloqués en raison de la prolongation du confinement ; et

ceux, résidant à l'étranger, qui souhaitent retourner à Maurice pour diverses raisons.

A noter que 1 164 Mauriciens devraient être rapatriés en juillet 2020.