Congo-Kinshasa: Entreprises publiques - Félix Tshisekedi nomme de nouveaux mandataires

Les ordonnances de leur nomination ont été lues au cours de l'édition du soir du journal de la télévision nationale.

Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé le 11 juin, à la nomination de nouveaux mandataires au sein de quelques entreprises publiques. Les ordonnances lues la soirée du 10 juin sur les antennes de la Radiotélévision nationale congolaise, par le porte-parole du président de la République, Kasongo Mwema Mutoni Yamba Yamba, ont révélé huit entreprises publiques pour lesquelles le chef de l'Etat a nommé les animateurs.

A la Direction générale des impôts (DGI), le nouveau directeur général (DG), Barnabé Mwakadi Mwamba, est secondé par deux adjoints (DGA), André Ngoy Yav Niziam et Abdon Etina Pekile Ipan. A la Caisse nationale d'épargne du Congo (Cadeco), Bopila Hussan Moja a été nommé président du conseil d'administration (PCA), Emmanuel Nalikola (DG), Juliette Mbambu (DGA), tandis que Jean Pierre Dikoma, Adolphe Amisi Makutano, Lidye Baopeko, Teddy Ngoyi Ngoyi, Audienne Lokako et Longwango Nsele Lomo ont été promus membres du conseil d'administration. Les lignes maritimes congolaises ont vu placer à leur tête Lambert Mende (PCA), Cédric Tshizainga (DG), Mukendi Mbiya (DGA), Dieudonné Mwenze, Carine Mulamba et Nondi Andalikiyana, comme membres du Conseil d'administration. A l'Office nationale d'identification de la population (ONIP), les nouveaux mandataires sont notamment Richard Ilunga Ntumba (DG), Stanislas Kenza Lukenzu (DGA) et Kobo Pademogo (DGA).

A la Direction générale de la dette publique, le chef de l'Etat a nommé Laurent Batumona (DG) et Anicet Kuzunda (DGA). A la tête de la Société congolaise des transports et ports, José Makila été nommé PCA, Francklin Mabaya, DG, Gabin Lulendu, DGA, ainsi que Daniel Mwana Nteba, Antoinette Kipulu, Emmanuel Mbo, Norbert Kibisa, Antoine Nzangi, Frey Nkumu et Francis Mabanze comme membres du Conseil d'administration. A la Régie des voies aériennes, ces oronnances ont promu Bienvenu Liyota (PCA), Bilenge Abdallah (DG), William Phambu (DGA). Juvenal Munobo, Trésor Kapuka Ngoyi, Louis Blaise Londole, Lambert Sango Sango, Olive Mundekereza Namegabe et Filia Kahindo Tshipasa y sont membres du conseil d'administration. La dernière entreprise est l'Office des voiries et drainages, où Victor Ntumba a été nommé DG et Piko Mwepu, DGA.

Déjà à partir de la nuit du 10 juin, des voix s'élèvent pour dénoncer le retour de certaines anciennes figures dont la majorité est passée par le dernier gouvernement de Joseph Kabila. Pour cette opinion, ces choix de Félix Tshisekedi n'ont pas suivi la logique du rajeunissement de la classe politique prôné depuis un certain temps en vue d'implémenter une nouvelle vision.