Ile Maurice: Budget 2020 - 2021 - Vers la concrétisation de la politique nationale sur les sports

communiqué de presse

L'enveloppe globale de Rs 724 millions octroyée au secteur sportif sera utilisée pour mettre sur pied toute une panoplie de projets afin d'atteindre les grands objectifs de la politique nationale du sport, a déclaré le ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, M. Stephan Toussaint, hier à l'Assemblée nationale, lors de son intervention sur les débats budgétaires.

Le ministre a précisé que chaque fédération disposera des fonds nécessaires pour exécuter leurs principaux projets, notamment dans le cadre des compétitions internationales, des programmes pour la jeunesse et des plans de formation, entre autres.

En outre, un montant de Rs 5 millions sera affecté à la préparation des athlètes de haut niveau pour les Jeux olympiques de Tokyo, qui se tiendront en 2021, et une somme de Rs 10 millions pour les Jeux olympiques de Paris en 2024.

Concernant les infrastructures physiques, un 'Sports Facilities Management Unit' sera mise sur pied pour gérer la modernisation et l'entretien des différentes structures. D'autres installations seront construites dont un nouveau centre sportif à Plaine Verte et un gymnase à Bassin, Quatre Bornes.

Le budget 2020 - 2021 prévoit également, dans l'optique d'organiser des activités de loisirs pour la population, un parc de loisirs à Quartier Militaire, et des 'Local Active Mauritius Partnerships' (LAMPS) qui seront implémentés dans chacune des 21 circonscriptions par le ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs en collaboration avec Bureau du Premier ministre et le Mauritius Sports Council.

Selon M. Toussaint, le gouvernement a à cœur le bien-être de toute la nation mauricienne. Il a toutefois souligné, qu'en cette période de crise Post-Covid-19, la solidarité et la collaboration des citoyens sont requises pour vaincre les problèmes économiques et sociaux, et pour l'avancement du pays.