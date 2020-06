Sénégal: Kibily Touré est le nouveau Dg des « Chemins de Fer du Sénégal »

Lors du Conseil des ministres, mercredi, le président Macky Sall a pris des mesures individuelles concernant cinq personnes dont la nomination de Kibily Touré comme Directeur général des « Chemins de Fer du Sénégal »

« Monsieur Kibily TOURE, Maître en Administration publique et en Gestion des Entreprises, précédemment Administrateur-Directeur général de Dakar Bamako Ferroviaire, est nommé Directeur général de la Société nationale « Les Chemins de Fer du Sénégal » « , peut-on lire sur le communiqué de presse du Conseil des ministres.

Dans un portrait que lui consacrait, en septembre 2017, l'hebdo Jeune Afrique, l'homme est présenté comme « Franco-sénégalais, est né en 1973, à Tambacounda, capitale de la région est du Sénégal qu'a administrée pendant près de vingt ans Souty Touré, son père ».

Celui qui fut aussi Conseiller spécial du secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères en France a un parcours remarqué. « Après des études en école de commerce, le jeune homme s'est envolé pour le Sénégal, où il a cultivé ses réseaux auprès des investisseurs français.

Progressant dans le secteur aérien dans les années 2000, il se voit promu directeur général du développement Afrique chez Aigle Azur. Il démissionne pour protester contre le refus d'octroi des droits de trafic à la compagnie française.

Il n'hésite pas non plus à s'opposer au président Wade lorsque celui-ci revend la société Sonacos à un homme d'affaires libanais, au détriment d'industriels français et de paysans locaux.

Kibily Touré assume sa « loyauté » lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de ses deux pays », croquait JA pour évoquer sa trajectoire.

Voici les quatre autres nominations issues du Conseil des ministres.

Monsieur Cheikh Ndiaye, Administrateur civil, précédemment Gouverneur adjoint chargé des affaires administratives de la région de Tambacounda, est nommé Secrétaire général du Ministère de la Micro finance et de l'Economie sociale et solidaire, en remplacement de Monsieur Christian Fernand Jonhson Tiburce DIATTA, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur IsmaÏla DEMBELE, Economiste, est nommé Président du Conseil d'Orientation du Fonds national de la Microfinance au Ministère de la Micro finance et de l'Economie sociale et solidaire ;

Monsieur Amadou Boudia Gueye, titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en droit des affaires, est nommé Directeur général du Fonds national de la Microfinance au Ministère de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire ;

Monsieur El hadji Amadou NDIAYE, titulaire d'un Master II en Ingénierie financière, est nommé Directeur de l'Administration générale et de l'Equipement au Ministère de la Micro finance et de l'Economie sociale et solidaire, en remplacement de Monsieur Cheikh Sadibou DIOP, appelé à d'autres fonction.