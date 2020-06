Sénégal: Enquête de l'ADEPME sur l'impact du coronavirus sur les Pme - 90% des entreprises sont « très négativement ou négativement » impactées par la crise

L'ADEPME a mené du 05 au 29 mai 2020 une enquête visant à mesurer l'impact de la crise COVID 19 sur le tissu productif national.

Avec plus de 830 répondants, couvrant de larges pans de l'activité économique et répartis sur l'ensemble des 14 régions du pays, il s'agit de la plus large enquête menée à ce jour.

L'enquête révèle, entre quatre résultats, qu'environ 90% des répondants se disent « très négativement ou négativement » impactés par la crise.

L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) a restitué mardi dernier, à travers une conférence de presse, les résultats de l'étude intitulée « Aar sunukomkom » ou « sauvons nos Pme ».

Ladite étude indique qu'environ 90% des répondants se disent être « très négativement ou négativement » impactés par la crise.

En détail, la structure pilotée par Idrissa Diabira a trouvé que les Petites et moyennes entreprises qui sont très négativement impactées par la Covid-19 et qui ont perdu de 60 à 100 de leur chiffre d'affaires représentent 64,04% de l'échantillon alors celles négativement impactées ayant perdu 30% ou plus de leur chiffre d'affaires sont 24,66%.

Les Pme modérément (perdant 10 à 20% de Chiffre d'affaires) représentent 9,20%.

Les trois mesures ayant le plus d'impact sur l'activité des entreprises sont, dans l'ordre, l'interdiction des déplacements interrégionaux, la fermeture des frontières et l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes.

En ce sens, l'Adepme renseigne que l'impact de l'interdiction des déplacements interrégionaux pèse 68,89% sur les Pme alors que celui de la fermeture des frontières représente 43,83% au moment où l'interdiction des rassemblements de plus 10 personnes représentent 43,21% des impacts de la Covid-19 sur les Pme.

Aussi, note l'agence, près d'une entreprise sur deux a décidé l'arrêt ou la suspension de ses activités.

Dans cette perspective, elle confie que 44,27% des entreprises ont suspendu ou arrêté leurs activités, 39,33% mise aux normes sanitaires de l'espace de travail, 35,51% mise en place d'un plan de continuité d'activités. 35,02% des entreprises ont eu recours à la réduction des effectifs, au chômage partiel ou licenciement 25,89% au report des investissements, 24,91% au service en ligne, 23,43% au télétravail etc.

L'Adepme souligne également qu'environ une entreprise sur trois affirme avoir sollicité une institution financière pour faire face à la crise mais avec une réponse adaptée dans seulement environ 18% des cas et 74% de ces dernières déclarent ne pas connaître les mesures de financement et de soutien décidées par le gouvernement, la Bceao et les banques.

Pour rappel, l'Adepme est le bras opérationnel de l'Etat dans la politique d'assistance et d'encadrement des PME PMI. En 2019, le Centre de commerce International la classée meilleure agence d'accompagnement de la zone Cedeao , 3eme en Afrique et 18eme dans le monde.