Cote d'Ivoire: Victoire du Rhdp - Beugré Mambé met les enseignants de Songon en mission

Le ministre-gouverneur Robert Beugré Mambé a invité les enseignants de la sous-préfecture et de la commune de Songon à prendre d'assaut les hameaux et villages pour expliquer les actions de développement menées par le Président de la République dans la zone.

Au cours d'une rencontre avec la Mutuelle des enseignants du préscolaire et primaire de Songon (Mueppso), dans ladite commune, hier, il leur a fait savoir que la voie est celle du développement et du bien-être social conduite par le Chef de l'État Alassane Ouattara sous le dynamisme du Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly.

« Je sais que nous sommes ensemble, vous et moi, mais je vous demande une fois de plus de vous engager entièrement dans la voie que j'ai choisie pour que la commune de Songon reçoive plus que ce qu'Alassane Ouattara a fait et continue de faire pour elle », a-t-il conseillé.

Pour le ministre-gouverneur, les enseignants sont des acteurs du partage de la vision du développement.

C'est pour cette raison qu'il leur a demandé de saisir cette occasion pour être des porte-paroles du candidat du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) afin de consolider le développement que Songon connaît depuis l'élection d'Alassane Ouattara.

Aussi sollicite-t-il l'appui de la mutuelle pour aider à la sensibilisation des populations, à l'identification et à l'inscription sur la liste électorale afin qu'au soir du 31 octobre, la commune et la sous-préfecture de Songon enregistrent un taux d'électeurs élevé pour un pourcentage de vote au-delà des 84% obtenu en 2015 pour le Rhdp.

« Aujourd'hui, la vraie bataille est celle de l'intelligence. Ce sont les meilleurs qui doivent diriger la Côte d'Ivoire de demain. C'est pourquoi, je vous invite à nous rejoindre pour le bonheur de votre corporation », promet-il.

Avant de les inviter à conseiller les jeunes de se détourner de la violence, de ne pas porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui et d'être des artisans de la paix, parce que « l'enseignant doit être le porte-flambeau de l'intelligence humaine et de la paix ».

Avant de lever cette rencontre qui a enregistré la participation de la grande majorité des enseignants de la localité, il a promis de mener un certain nombre d'activités en vue de promouvoir l'excellence dans les établissements du district d'Abidjan.

Notamment des concours de dictée, de mathématique, de rédaction et surtout un appui financier à la mutuelle et une opération immobilière de 500 logements pour la corporation de Songon.

Au nom des enseignants, Véronique Kokoua, présidente de la mutuelle, a adressé ses remerciements au ministre-gouverneur pour son engagement à leurs côtés et aux côtés de la commune et de la sous-préfecture depuis de nombreuses années.

Engagement qui a permis de relier les différents villages par le bitume et réaliser des infrastructures importantes pour la zone et même pour le district d'Abidjan.

C'est fort de ce constat qu'elle a pris l'engagement, en présence de ses membres, de suivre le ministre-gouverneur.