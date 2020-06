Congo-Brazzaville: Football-transferts - Anderlecht lorgne Isaac Mbenza, David Molinga vers RS Berkane

La reprise des championnats de football est imminente et le mercato estival est de plus en plus actif pour les joueurs congolais.

L'attaquant belgo-congolais Isaac Mbenza, actuellement sociétaire d'Amiens en France mais lié à Huddersfield en Angleterre jusqu'en 2021, est courtisé par Anderlecht de Belgique. Le média belge Het Nieuwsblad, le club bruxellois veut le faire revenir en Belgique, alors que ce dernier est à la recherche du temps de jeu. Ne faisant pas partie du plan de jeu du staff technique d'Huddersfield où évolue un autre binational congolais Elias Katchunga, Isaac Mbenza a été prêté à Amiens après deux saisons difficiles. Mais il n'a pas pu jouer à la suite de l'arrêt des compétitions de football dû à la covid-19.

Né à Saint-Denis en France le 8 mars 1996, Isaac Mbenza a été junior au FC Brussels et KV Malines en Belgique et à Valenciennes en France. Il a fait ses débuts chez les séniors à Valenciennes, avant d'évoluer au Standard de Liège, et à Montpellier avant de traverser la manche pour Huddersfield. International belge U17, U19 et Espoirs, Isaac Mbenza a récemment déclaré sa disponibilité à jouer pour la République démocratique du Congo, pays d'origine de ses parents : « Je n'ai jamais été contacté par la sélection, mais je ne ferme pas la porte... si on me présente un projet dans lequel je peux avoir un rôle, je ne dirai pas non. Elias Katchunga m'a parlé de l'équipe nationale. Il m'a dit qu'il y a une bonne ambiance et que les nouveaux sont bien intégrés ». On attend voir sa prochaine destination s'il ne quitte pas Amiens dont la relégation en Ligue 2 française a été suspendue.

L'avant-centre du FC Renaissance du Congo et du FC Saint-Eloi Lupopo, David Molinga, ne pourrait plus continuer à prester au club tanzanien de Young Africans. Il a confié à un média en ligne leopardsactu.com son envie de changer d'air. « Je ne prolongerai pas mon contrat. J'ai donné le meilleur de moi-même ici et je pense que je dois aller ailleurs, je ne suis pas obligé de rester », a indiqué l'attaquant congolais. Aussi a-t-il révélé sa prochaine destination, il s'agit de la Renaissance sportive de Berkane au Maroc. « J'ai eu des propositions qui m'étaient directement adressées, et mon agent aussi a été contacté. Après analyse et réflexion, j'ai conclu avec RS Berkane du Maroc. Je pense que je pourrais évoluer là-bas la saison prochaine », a-t-il dit. Avant l'arrêt de la Ligi Kuu Bara (le championnat de Tanzanie) à cause de la pandémie de covid-19, David Molinga avait inscrit quatorze buts toutes compétitions confondues, étant le deuxième meilleur buteur du championnat.

Tuisila Kisinda à Young Africans ?

Alors que David Molinga parle de son futur départ du club tanzanien, l'on apprend que l'ailier Rossien Tuisila Kisinda de V.Club va arriver à Young Africains. Selon l'Agence congolaise de presse qui relaie le quotidien tanzanien Mwanasporti, il aurait signé un contrat de deux ans après des négociations de près d'un mois entre le joueur, V.Club et Young Africans. D'après le quotidien tanzanien, le contrat signé entre les parties serait entre les mains du général Amisi Kumba, président démissionnaire de V.Club qui détient les droits de tuteur, .

Mais selon le capitaine Papy Tshishimbi de Young Africans, joint par leopardsactu.com, « il est évident que Young Africans cherche à faire venir Rossier Tuisila Kisinda et Mpiana Monzizi, mais rien n'est encore concret, il n'y a ni Tuisila, ni Mpiana Monzizi. Ce sont les journaux qui cherchent à attirer l'opinion. Ce sont juste les rumeurs... ». Artisan de la victoire de V.Club face à Al Ahly d'Egypte (auteur de l'unique but de la partie) lors du match des groupes de la Ligue des champions, Rossien Tuisila Kisinda, formé à l'Académie club Rangers, a évolué au Maniema Union à Kindu avant de rejoindre V.Club.