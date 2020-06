Congo-Brazzaville: Football - Fabrice Ondama rétablit dans ses droits

Dans le conflit qui oppose le footballeur Fabrice Ondama au club marocain Youssoufa Berrechid, la Fédération internationale de football association (Fifa) a estimé, le 9 juin, que cette formation sportive devrait verser une somme de quatre cent dix-sept milles dirham(417 000) à l'attaquant congolais de trente-deux ans.

L'annonce de la plus haute instance du football mondial est une nouvelle victoire pour Fabrice Ondama. Il vient, en effet, d'obtenir gain de cause, suite au litige qui l'oppose au Club Athletic Youssoufia Berrechid. Alors qu'il a rejoint le club la saison dernière, Ondama est mis à l'écart du groupe professionnel sans justificatif. Ses multiples relances envers les responsables du club ne portent pas du tout des fruits. Le joueur a ainsi decidé d'engager une procédure à la Fifa qui a recommandé à la formation marocaine de lui verser 417 000 dirham, dans quarante-cinq jours.

Au cas où il ne s'acquitte pas de la dette, le club marocain sera interdit de recrutement pour les trois prochaines fenêtres de transfert. Dans les mêmes circonstances, il attend toujours de rentrer en possession de ses droits au Club africain.

« Le Club africain tente de gagner du temps depuis de très nombreux mois et ne répond pas aux sommations de payer de la Fifa. Il dispose désormais d'un ultimatum pour payer ce qu'il me doit avant le 30 avril prochain. A défaut, le Club africain ne pourra plus recruter le moindre joueur jusqu'à parfait paiement de la créance salariale. Le comportement du Club africain qui cherche par tous moyens de gagner du temps doit désormais cesser. Ce dossier aurait dû être réglé depuis plus d'un an et demi », indiquait le joueur lors d'un entrtien avec le site Africa Top Sports.

Notons que ce natif de Brazzaville était le meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des nations (Can) junior 2007. Bien que sans club actuellement, il est passé par plusieurs formations notamment Tp Mister, La Mancha, Diables noirs ou Etoile du Congo, au niveau national avant de jouer pour les équipes comme Stade Renais, Us Creteil, Wydad AC, Club africain, Ittihad et Berrechid, sur le plan international.