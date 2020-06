Congo-Kinshasa: COVID-19 - La RDC s'approche de la barre de cinq mille cas

A la suite de l'augmentation de cas confirmés au jour le jour, le pays est sur le point de d'atteindre le seuil de cinq mille cas.

Selon le bulletin quotidien du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de quatre mille cinq cent quinze dont quatre mille cinq cent quatorze cas confirmés et un cas probable. S'agissant des décès, il y a eu quatre-vingt-dix-huit décès. Cinq cent soixante-sept personnes ont été déclarées guéries. Trois mille cinquante-neuf patients sont en bonne évolution. Et trois cent soixante-quinze cas suspects ont été détectés après investigations. Six cent cinquante-cinq échantillons ont été testés

Pour la journée du mercredi 10 juin, cent vingt-cinq nouveaux cas ont été confirmés dont quatre-vingt-quatre à Kinshasa, vingt-trois dans le Haut-Katanga, dix-sept au Sud-Kivu et un au Nord-Kivu. Sur vingt-six provinces du pays, onze sont touchées par la maladie, la ville de Kinshasa demeure toujours l'épicentre de la maladie avec ses quatre mille soixante-quatre cas, suivie du Kongo central avec deux cent vingt et un cas, Sud-Kivu cent six cas, Haut-Katanga soixante et un cas, Nord-Kivu cinquante-quatre cas, Ituri deux cas, Kwilu deux cas, Kwango un cas, Haut-Lomami un cas, Tshopo un cas et Equateur un cas.