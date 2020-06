Congo-Brazzaville: Appel à candidatures - L'ACF vient à la rescousse des artistes africains

Le Fonds africain pour la culture(ACF) lance le Fonds de solidarité pour les artistes et les organisations culturelles en Afrique afin de soutenir les artistes et acteurs culturels africains dont les activités ont été affectées négativement par la crise de la Covid 19.

Le premier lot d'appels à projets concerne en premier lieu les artistes, Il se clôturera le 30 juin 2020 à minuit GMT. Un deuxième lot sera lancé en juin - juillet 2020 pour les organisations culturelles.

Ce Fonds appuie les activités et projets de création, de production et de diffusion d'œuvres et de renforcement des capacités dans les domaines des arts de la scène (musique, danse et théâtre) et des arts visuels (arts plastiques traditionnels, photographie, art numérique, design, mode, arts décoratifs ainsi que toutes activités de pré-production, de production, de postproduction, de diffusion et de distribution entrant dans les disciplines cinématographiques et audiovisuelles) car, la majorité des centres de création, de production et de diffusion dans de nombreux pays africains sont fermés et les artistes sont désœuvrés, sans perspectives ; beaucoup d'entre eux vivent entre désespoir et désarroi.

Les volontairtes sont invités à soumettre leurs candidatures en ligne via le lien suivant : https://www.africanculturefund.net/formulaire-de-candidature-appel-a-projets-acf/. Les demandes peuvent être soumises en anglais ou en français. Les résultats seront diffusés sur le site web et les réseaux sociaux du Fonds Africain pour la Culture (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram). Le comité de sélection évaluera les candidatures en fonction de quatre critères, à savoir : L'originalité (innovation, créativité du projet ou du concept) ; la qualité technique du dossier ; la qualité financière du projet et la pertinence au contexte africain ou régional actuel et/ou à la situation de la Covid-19 (situation de vulnérabilité de l'artiste par rapport à la Covid-19).

Conditions générales d'éligibilité des demandes de financement

Pour être éligibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : Être artiste ayant au moins cinq ans d'expérience, exerçant et résidant en Afrique, le candidat doit posséder une carte d'artiste ou un document équivalent (fournir la copie de la carte ou du document); il doit fournir un document retraçant sa biographie , son parcours artistique, sa démarche artistique et un aperçu de ses œuvres artistiques (3 pages maximum) ; l'artiste doit démontrer une situation de vulnérabilité (ou un manque à gagner) née de la crise sanitaire du Covid-19 ; il doit présenter un projet de demande d'aide à la subsistance (bourse alimentaire, bourse sanitaire ou bourse professionnelle) ou un projet d'aide à la création et fournir une lettre de recommandation d'au moins une personne de référence reconnue dans la discipline qu'il exerce (signalant la nécessité et l'urgence de vous accompagner).

Signalons que les projets approuvés seront financés en deux versements : 50 % de la subvention, lors de la signature du contrat (préfinancement) et 50 % de la subvention, à mi-parcours et sur présentation et approbation des rapports narratifs et financiers intermédiaires.

La signature des contrats interviendra à partir du 15 août 2020. Le financement couvre une période comprise entre 4 mois minimum et 6 mois maximum, le budget à accorder par le Fonds Africain pour la Culture (l'ACF) par artiste est de 2 000 (Deux mille) Dollars US.