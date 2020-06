Congo-Brazzaville: COVID-19 - Le Congo réalise 5678 dépistages en près de trois mois

A la date du 10 juin, le point épidémiologique du ministère en charge de la Santé sur l'évolution de la pandémie du coronavirus fait état de 5678 dépistages déjà réalisés dans le pays.

Ce taux des cas dépistés de Covid-19 concerne la période du 14 mars au 10 juin, il y a 728 cas positifs, 220 guéris et 24 décès, a expliqué la ministre en charge de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, lors de la présentation des solutions digitales réalisées par les organismes du système des Nations unies au Congo en vue de renforcer la lutte contre la pandémie.

« La première commande du gouvernement constituée de 40.000 tests de dépistage, un million de masques médicalisés, cinq automates de laboratoire ont été réceptionnés le 27 mai. D'autres commandes arriveront au fur et à mesure dans les jours qui viennent », a indiqué Jacqueline Lydia Mikolo.

Elle a souligné que les tests effectués par les enseignants avant la reprise des cours le 2 juin sont considérés comme la première épreuve du processus de dépistage de masse. L'objectif étant d'atteindre 1800 tests par jours entre mai et septembre prochain et plus de 4000 tests par jour à partir d'octobre.

Sur la capacité de prise en charge des malades de Covid-19, le Premier ministre, Clément Mouamba, avait signifié le 16 mai que la capacité litière chiffrée à 490 lits le mois passé, devrait doubler avec la réhabilitation et l'équipement des sites réquisitionnés pour traiter les cas symptomatiques. Visiblement, les efforts sont consentis dans ce sens notamment à Pointe-Noire où l'Association des opérateurs pétroliers du Congo a réhabilité et équipé le centre de santé intégré à paquet minimum de services élargis Mouissou-Madeleine, ainsi que le bloc opératoire et de réanimation de l'hôpital Adolphe-Cissé.

Les lacunes se résorbent peu à peu

Au début de la pandémie, la prise en charge dans les hôpitaux a connu des balbutiements. La réticence du corps médical a alors été pointée du doigt. Les patients qui venaient dans les structures hospitalières avec d'autres pathologies ne savaient à quel saint se vouer. A l'instar du Congo, la Covid-19 a révélé les faiblesses des systèmes sanitaires de plusieurs pays à travers le monde.

Pour régler la situation, les séminaires de formation sur la gestion de la Covid-19 ont été organisés et des échanges avec les médecins chinois. L'acquisition des équipements se fait sur fonds du gouvernement et des dons des partenaires... Par ailleurs, les sites de pré-tri ont été installés dans les hôpitaux pour distinguer le circuit des patients de Covid-19 à ceux souffrant des maladies ordinaires. Dans la même lancée, le Laboratoire national de santé publique qui était la seule structure à assurer le dépistage, a été renforcé par deux autres laboratoires dont un à Pointe-Noire et l'autre à Brazzaville.

Les cas Covid-19 augmentent, le taux de guérison aussi. Le Comité des experts de gestion de la pandémie insiste sur le fait que le respect des mesures barrières constitue pour l'heure le moyen le plus efficace dans la lutte contre maladie.