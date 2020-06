Ile Maurice: Commission drogue - «Paul Lam Shang Leen n'a pas été impartial» dit l'avocat de Raouf Gulbul

Les plaidoiries concernant la révision judiciaire du rapport Lam Shang Leen demandée par Raouf Gulbul se sont poursuivies en Cour suprême hier, mercredi 10 juin. Si les avocats du parquet ont maintenu leurs arguments, à savoir, que le rapport contient des observations et de ce fait, une judicial review n'est pas la procédure appropriée, Mes Désiré Basset SC et Ravind Chetty SC, qui représentent Raouf Gulbul, affirment que Paul Lam Shang Leen n'a pas été impartial.

«Le président de la commission d'enquête a fait des commentaires sarcastiques à l'encontre de mon client» a dit Me Désiré Basset. Il estime aussi que les qualificatifs utilisés, comme «blacksheep» ou encore «tip of the iceberg» donnent l'impression que l'ancien juge a développé une animosité envers son client.

Dans sa demande de révision judiciaire, l'ancien Chairman de la Gambling Regulatory Authority avait fait ressortir qu'il n'a pas eu accès aux témoignages de ceux qui ont déposé contre lui. «The very fact of reporting what witnesses have said without giving a real opportunity to take full cognizance of these allegations made by witnesses is a situation seriously prejudicial to the applicant» a fait savoir le Senior Counsel. Par la suite, il a réitéré qu'il n'y a pas eu de contre-interrogatoire des témoins et la Commission a préféré croire les dépositions des avocats et proches de Raouf Gulbul. Pour lui, les conclusions du rapport devront être déclarées nulles et non-avenues.

De son côté, l'avocate du parquet a encore une fois déclaré que le rapport contient des remarques et observations. Dans la foulée, elle a cité un jugement dans lequel il a été stipulé qu'il n'y a aucune obligation sur la Cour de fournir les documents portant sur la déposition des témoins.

Les plaidoiries se poursuivront le 6 juillet prochain.