Soudan: Le pays apprécie le rôle de l'UE dans le soutien contre COVID-19

Khartoum — Le gouvernement a apprécié l'arrivée d'une aide sans précédent des pays de l'Union européenne, en particulier la France et la Suède, réitérant ses remerciements au leadership de l'UE et de ses États membres pour cette aimable initiative qui confirme l'importance et la vitalité du partenariat entre les deux parties dans de nombreux secteurs stratégiques du pays, en particulier la section médicale.

Un avion-cargo, le premier d'un programme d'aide européen, est arrivé dans le pays jeudi matin pour soutenir les efforts du Soudan pour freiner la propagation du virus Covid-19.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué de presse publié à cette occasion que l'aide s'inscrit dans le cadre de l'évolution du partenariat entre le Soudan et l'UE qui a accompagné le gouvernement de transition depuis sa création pour fournir un soutien et une assistance, ce qui confirme la volonté des pays de l'UE de fournir tout ce qui contribuerait au succès des programmes et plans du gouvernement de transition.