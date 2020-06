Sénégal: Sauvegarde du littoral, gestion foncière - Macky Sall époussette les Codes règlementaires

Le bradage du littoral national qui a défrayé la chronique ces derniers temps fait réagir le président de la République. En effet, présidant le conseil des ministres de ce mercredi 10 juin, Macky Sall s'est fait entendre à ce sujet.

« Le chef de l'Etat a demandé aux ministres concernés de mettre en œuvre un Plan global d'aménagement durable et de valorisation optimale du Littoral national et de veiller, sur l'étendue du territoire, à l'application rigoureuse des dispositions du Code de l'Urbanisme et du Code de la Construction », rapporte le communiqué du conseil des ministres.

Le document confie dans la foulée que le président Sall a, par ailleurs, invité le ministre des finances et du budget, celui des collectivités territoriales et leur homologue de l'Intérieur à veiller au respect des règles de gestion foncière au plan national.

Au titre du climat social, de la gestion et du suivi des affaires intérieures, le chef de l'Alliance pour la République (Apr) a rappelé au ministre de l'intérieur et à celui des collectivités territoriales la nécessité de veiller à l'application rigoureuse des dispositions du Code général des collectivités territoriales concernant le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire.