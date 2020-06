Congo-Kinshasa: Qui de Diomi, Kimbuta et Pele Mongo succédera à Gabriel Amisi à la tête de V.Club ?

L'AS V.Club de Kinshasa est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire depuis la démission, il y a presque deux semaines, de son président le plus en vue, le Général Gabriel Amisi Kumba dit "Tango Four".

Alors que le Conseil Suprême de l'équipe n'a même pas encore lancé un appel à candidature, parce que la démission d'Amisi Gabriel n'est pas encore acceptée ou rejetée, les intéressés à ce pote manifestent déjà, chacun, ses intentions de prendre les commandes de l'équipe chère à «Bana Véa, Bana Mbongo».

Curieusement, les trois candidats qui se sont manifestés jusque-là, sont tous des anciens présidents de V.Club. Ils ont, déjà par le passé, dirigé chacun à son tour, cette grande équipe de la RDC avec ses supporteurs très exigeants. Avec V.Club, Eugène Diomi Ndongala, André Kimbuta Yango et Jean-Marie Mboyo Ilombe dit "Pele Mongo", ont tout connu ; joie et détresses, moments forts et faibles. Ce sont tous des grosses figures de Vita qui ne sont pas nés de la dernière pluie.

S'agissant de Jean-Marie Mboyo Ilombe dit "Pele Mongo", le natif de l'Equateur a dirigé V.Club de juin 1995 à novembre 1996, pratiquement une saison et demi. Après, il avait quitté, avant de reprendre le même poste en janvier 2002 jusqu'au mois de février 2003. Pele Mongo a dirigé V.Club par deux fois. Les Vclubiens gardent encore frais ce qu'il avait fait, et ce qu'il n'avait pas fait. Voici des années plus tard, Pele Mongo veut redevenir président de V.Club, et promet de doter l'équipe d'un avion et un stade moderne dans 4 ans : «je me porte candidat président de Vita Club. Qu'on me laisse 4 ans. J'ai suggéré aux membres du Conseil Suprême de demander au Gouverneur qu'on prenne le stade du 24 novembre pour le réhabiliter. Avec mes Partenaires, nous sommes en pourparlers pour amener un avion».

Quant à André Kimbata Yango, l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa n'a pas encore ouvertement annoncé sa candidature, mais de manière voilée, il a déjà exprimé ses bonnes intentions de reprendre les commandes de V.Club. Au sortir de la réunion du 7 juin dernier, des membres du conseil suprême, André Kimbuta Yango qui fait aussi partie du cercle, a invité tous les V.Clubiens au calme, et leur a promis une solution au cas où Gabriel Amisi resterait formel sur sa décision de prendre sa retraite.

«Il ne faut pas avoir peur, ne vous agitez même pas. V.Club est une grande équipe. Nous avons l'habitude, nous, V.Clubiens, de régler tous nos problèmes en famille. Si la solution serait qu'il puisse reprendre l'équipe, il va la reprendre parce que c'était un V.Clubien. S'il nous convainc et qu'il convainc aussi l'assemblée générale que vraiment il ne peut plus, il doit se reposer, nous allons trouver une solution de rechange, mais pour le moment nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, nous examinions le problème. Que les Vclubiens nous fassent confiance, nous allons trouver une solution durable pour notre chère équipe». Comme Mboyo Ilombe, André Kimbuta a aussi dirigé V.Club à deux reprises : (févier-décembre 1998) et (1999 à juin 2000).

Enfin, Eugène Diomi Ndongala, lui, a dirigé V.Club pendant deux ans jour pour jour. Il a pris l'équipe au mois de mars 2005, et il l'a laissé au mois de mars 2007. Il était aimé par les Vclubiens, et avait fait son temps. C'est lui d'ailleurs qui a cédé le fauteuil à Amisi Tango Four, au cours d'une assemblée générale extraordinaire et élective, organisé au studio Maman Angebi. Treize ans après, dont quelques années passées en prison, complètement déconnecté des réalités du football, Diomi Eugène veut reprendre la gestion de V.Club.

Qui de trois personnalités sera le prochain président de V.Club ? En tout cas, les dés ne sont pas encore jetés. Il faut encore attendre. Peut-être que d'autres candidats sont en route. Mais, déjà, la grande commission des supporteurs leur a lancé un défi : « le prochain président de V.Club devra verser une caution de 2,225 millions de dollars dans le compte du club. Affaire à suivre.