Congo-Kinshasa: Les chroniqueurs de musique compatissent avec Néron Mbungu

"Pleurons avec ceux qui pleurent", recommande les Saintes écritures. Ce passage biblique a été mis en pratique par l'Union des Chroniqueurs de Musique du Congo, «UCMC», compatissant au malheur qui vient de frapper le Vice-gouverneur de la Ville-province de Kinshasa, Néron Mbungu Mbungu, «Mfumu ya Bangamoyo- Double Brassard» et toute sa famille biologique.

En effet, l'autorité urbaine pleure son grand frère bien-aimé, en la personne de Noé Mbungu Pambu alias BOBO décédé en France, de suite d'une longue et pénible maladie. Cette grande perte n'a pas laissé indifférente la presse musicale qui a rendu, ce lundi 8 juin 2020, visite à Néron MBUNGU, en sa résidence officielle, dans la commune de Lemba.

Conduite par l'animateur Gabanna Basele, sous la bénédiction de Blaise Luyeye, Assistant du Vice-gouverneur de Kinshasa, la délégation de l'UCMC a été bien accueillie par lui-même, Mfumu ya Bangamoyo, qui était surpris et très réconforté par cette visite de consolation. Car, l'idéal est de soutenir et assister moralement cette grande personnalité et leader politique qui s'illustre parmi les fidèles partenaires de la presse musicale en RDC.

Dieu a donné, Dieu a repris !

Pour Laurent Fabrice Balsomi, le sens de cette visite est très important pour compatir et présenter officiellement, de vive voix, leurs condoléances à l'autorité de la Ville et toute sa famille biologique éplorée. «C'est dans le malheur qu'on reconnaît un vrai ami. Son excellence Néron Mbungu est très touché par cette disparition de son grand-frère propre. Perdre un être cher dans la famille est une dure épreuve de la vie. Cette visite fait partie des principaux objectifs de notre structure dans son volet social », a déclaré le Porte-parole adjoint de l'UCMC.

Faut-il retenir que les chroniqueurs de musique ne sont pas venus mains bredouilles chez le Vice-gouverneur.

Conformément aux us et coutumes africains, la délégation a apporté une enveloppe contenant une somme d'argent en guise d'assistance et sa contribution par rapport à cette situation douloureuse qui est arrivée à la famille éprouvée.

«Cette enveloppe représente juste un symbole pour soutenir tant soit peu notre partenaire fidèle qui ne nous abandonne jamais lorsque nous frappons aussi à sa porte», a souligné Doudou MOTIRI, Coordonnateur a.i de l'UCMC.

Très ému, Néron Mbungu a, pour sa part, remercié vivement la délégation de l'UCMC qui l'a toujours accompagné dans toutes ses actions sur le plan politique et socioculturel à Kinshasa.

Néron MBUNGU, Vice-gouverneur de la Ville de Kinshasa et le Journaliste Jordache Diala

Une assistance remarquée de l'UCMC

Sans trop faire de commentaire, il a juste encouragé les professionnels des médias pour leur bon geste posé et très significatif à ses yeux. «Je me réserve de tout commentaire parce qu'on a déjà fait une grande famille. Moi, je ne vous considère pas comme des partenaires mais surtout comme des membres de ma famille vu tout ce que la presse musicale fait pour la promotion de mon nom dans la Ville», a souligné Mfumu ya Bangamoyo.

Toutefois, Néron Mbungu a encouragé l'initiative de Gabanna Basele de mettre sur pied une telle organisation professionnelle qui devra œuvrer pour la solidarité et l'assistance mutuelle.

Par ailleurs, le Vice-gouverneur a profité de l'occasion pour annoncer aux amis et connaissances ainsi qu'à toute sa base de Banga moyo que le rapatriement de la dépouille mortelle de son frère est intervenu ce mercredi 10 juin 2020, et la dépouille a été immédiatement conduite à la morgue de l'Hôpital du Cinquantenaire. Ainsi, le programme officiel des funérailles indique que la levée du corps de la morgue du Cinquantenaire est prévue le samedi 13 juin 2020. Sur place, les familles et connaissances vont rendre les derniers hommages à l'illustre disparu avant son inhumation au Cimetière Familial Tsundi Bioko à Mingadi dans la province du Kongo Central.

Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère !