Congo-Kinshasa: Compagnie Théâtre des Intrigants - La 34ème édition du festival "Joucotej" se tient du 16 au 19 juin à Kinshasa

En dépit de la pandémie de la maladie à coronavirus, la Compagnie Théâtre des Intrigants tient à organiser la 34ème édition des journées congolaises de théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse (Joucotej) du 16 au 19 juin, à Kinshasa. C'est un festival au vrai sens du terme, mais qui ne se tiendra pas malheureusement comme tout festival, à cause de la situation sanitaire actuel que traverse le pays, a annoncé mardi à La Prospérité, son président Valentin Mitendo.

Le festival se tiendra loin des spectateurs et ne sera même pas dans une salle pour rester dans la droite ligne des mesures barrières édictées par les autorités contre le nouveau coronavirus. Il se tiendra plutôt en version numérique à travers les réseaux sociaux, indique le président Valentin Mitendo. A en croire le patron de ces festivités, tous les spectacles seront enregistrés et déversés dans les réseaux sociaux, notamment : youtube, facebook, wathapp, twitter et Instagram. Ils seront également diffusés dans certaines chaînes de télévisions et stations de radios. Le président Mitendo Valentin et ses collaborateurs travaillent d'arrache-pied, au siège de la Compagnie Théâtre des Intrigants, à Ndjili, quartier 12, pour réussir ce que lui-même appelle "innovation".

Pour Mitendo Valentin, il s'agit d'un défi contre ce nouveau coronavirus, qui a prétendu avoir déstabilisé tous les secteurs de la vie.

Depuis la création de "Joucotej" en 1987, la Compagnie Théâtre des Intrigants a produit plus de 245 spectacles joués par les enfants, 85 spectacles professionnelles joués par des troupes congolaises, et plus de 53 spectacles professionnelles venant de l'étranger, dont le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la Belgique, la Suisse, la France et le Canada.

Mitendo Valentin rappelle que le festival Joucotej a comme vocation d'offrir un espace de parole et d'intégration de l'enfant dans la société, une catharsis et un lieu sûr d'échange, de prise de parole par les enfants et les professionnels. Il est donc un lieu de formation et d'information avec des spectacles remplissant un double rôle, celui de divertir et faire réfléchir.

Que va-t-on vivre dans cette énième édition du festival Joucotej ? Mitendo Valentin répond qu'il y aura au total 10 spectacles pour enfants, et 6 spectacles professionnels. Malgré l'humour et la dérision dans ces spectacles, un accent particulier sera mis sur la sensibilisation contre le covid-19. La pièce "introuvable cravate" mise en scène par Shaumba Muludiki sera la pièce phare qui va emballer les téléspectateurs, promet Mitendo Valentin.