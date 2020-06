Tunisie: Dédale de la politique politicienne │ Bourguiba - Prix Mandela en 2017, insulté à l'ARP en 2020 !

Perpétuer le souvenir de ceux qui ont sacrifié leur vie et contribué à l'indépendance du pays est-il devenu un lourd fardeau pour ceux qui n'ont pas connu les affres de l'occupation et n'ont pas subi les exactions de l'occupant ?

Indubitablement, certains politiques machiavéliques et madrés n'ont jamais pardonné au leader Habib Bourguiba, fondateur de l'Etat moderne, le fait qu'il ait misé sur l'émancipation de la société et la consécration du principe de la primauté de l'Etat sur la religion, ce qui a fait de la Tunisie le pays le plus sécularisé dans le monde arabo-musulman après l'indépendance. Plus d'une soixantaine d'années après, Bourguiba dérange toujours. Son ombre a plané avant-hier sur l'hémicycle.

Et, comme attendu, la séance plénière consacrée au projet de motion appelant le gouvernement français à présenter des excuses au peuple tunisien pour les crimes commis durant et après la colonisation, s'est déviée du thème principal et s'est, par moments, métamorphosée en séance de « condamnation pure et simple » du leader et père de l'indépendance du pays, donnant lieu à des harangues et des accusations bas de gamme et d'une bassesse exécrable, sous le regard du président de l'ARP.

Déclarations enflammées

Rejetée par l'ARP, la motion présentée par le groupe Al Karama n'a récolté que 77 voix, mais a constitué pour certains députés l'occasion d'insulter l'histoire de la Tunisie et le militant de première heure des luttes de libération nationale. Certains des parlementaires ont botté en touche pour éviter l'anathème mais bien d'autres ont détourné la question de la motion pour commettre l'irréparable et s'attaquer au leader Habib Bourguiba qui a débarrassé le pays de certaines croyances héritées des siècles de décadence sous l'hémicycle et le regard du président de l'ARP ! Pas de réaction officielle pour le moment ni du gouvernement, ni de la présidence de la République.

« Il est extrêmement facile de se livrer à des proclamations enflammées et grandiloquentes. Mais il est difficile d'agir avec méthode et sérieux », disait le leader Habib Bourguiba. Ce qui s'est passé mardi à l'ARP le confirme. Il ne s'agit pas d'une bavure ou d'une bourde mais plutôt d'un acte assumé et bien étudié et d'un sentiment partagé avec d'autres parties en arrière-plan qui se sont embourbées dans le dédale de la politique politicienne et évitent lamentablement de dévoiler leur position.

En butte à l'animosité de certains politiques depuis la révolution comme au temps de Ben Ali, le Combattant suprême, qui a subi les affres de la prison et de l'exil dans la lutte pour l'indépendance du pays, s'expose à une « vendetta » de la pire espèce sous le regard médusé des observateurs et politiques. Pour rappel, le Prix Mandela a été attribué en 2017 à titre posthume à Bourguiba en reconnaissance de « sa vision de la paix mondiale et de son action pionnière en faveur d'une Tunisie souveraine et moderne et en faveur de la libération de l'Afrique ». Mardi 9 juin 2020, le leader a subi l'insulte la plus saugrenue émanant d'un député né en 1983.

L'argument présenté par le député en question pour appuyer ces accusations portées à l'encontre du leader Bourguiba laisse perplexe. « La France a érigé un buste en l'honneur de ce dernier parce qu'elle rend toujours hommage à ses agents », a-t-il souligné, déclenchant ainsi l'ire de plusieurs députés, mais le mal est déjà fait. La séance a dû être interrompue dans un climat de confusion et de grande tension. Plus tard, le même député qui, rappelons-le, a levé le signe de « Rabaa » (en référence aux contestataires égyptiens pro-Morsi) devant la caméra en pleine diffusion de la séance plénière le 8 décembre 2019 pour empêcher la transmission de l'intervention de la députée Abir Moussi (Parti destourien libre), déclarera qu'il n'a fait que relater des « faits historiques ». Il a persévéré dans son show populiste appuyé ou poussé peut-être par d'autres partis. Le président de l'ARP a laissé faire et n'a pas réagi durant l'intervention du député en question.

Samia Abbou : Dieu merci à la Tunisie a profité d'un président progressiste

Les réactions d'autres députés n'ont pas manqué de fustiger les déclarations de Rached Khiari. Ainsi Salem Labiadh, dirigeant du Bloc démocrate, a présenté ses « excuses au peuple tunisien pour les insultes proférées par l'Assemblée » et d'ajouter : « Nous devons avoir honte pour tant d'ignorance de l'histoire nationale du pays ». De même pour Samia Abbou qui n'a pas gobé les accusations de Rached Khairi. « Dieu merci, la Tunisie a profité d'un président progressiste comme Bourguiba en dépit de ses défauts », a-t-elle déclaré lors de son intervention mercredi 10 juin sur les ondes d'une radio privée.

Le chef du bloc parlementaire la Réforme nationale, Hassouna Nasfi, a demandé de son côté à Khiari de présenter des excuses, appelant par la même occasion le président de l'ARP de retirer les propos diffamatoires du député en question avant la prochaine séance plénière.

Le député du parti « la voix des agriculteurs », Faycel Tebbini, semble pour sa part oublier le devoir de mémoire à l'égard de nos militants. « Ceux qui aiment la Tunisie rien que pour les beaux yeux de Bourguiba, je leur dis que Bourguiba est mort, idem pour Salah Ben Youssef », a-t-il martelé lors de cette plénière. Perpétuer le souvenir de ceux qui ont sacrifié leur vie et contribué à l'indépendance du pays est-il devenu un lourd fardeau pour ceux qui n'ont pas connu les affres de l'occupation et n'ont pas subi les exactions de l'occupant ?