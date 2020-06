Tunisie: Sonede - La farce du paiement en ligne

Le système est tombé en panne, acculant les abonnés de la Sonede à se rendre sur place pour payer les factures qui se sont accumulées au cours de ces derniers mois.Tout le monde a pu remarquer les longues files d'attente, qui se sont formées devant les districts de la société.

Queues intearminables devant ses sièges, perturbations et coupures épisodiques de l'eau potable dans plusieurs villes du pays, et cerise sur le gâteau, paiement des factures en ligne impossible, ces derniers jours, la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede) ne cesse d'allumer le courroux des citoyens sur fond aussi d'une récente augmentation des tarifs de consommation d'eau potable. Une décision prise en pleine période de confinement sanitaire obligatoire. Les sorties et déclarations de ses responsables ne sont plus convaincantes et manquent de transparence.

L'annonce de la récente coupure et de la perturbation de l'approvisionnement en eau potable à partir du mardi 9 juin dans plusieurs villes (Ariana, La Soukra, Le Kram, La Goulette, les Berges du Lac, Raoued, Carthage, La Marsa, Cité El-Khadra), à cause des travaux effectués suite à une panne survenue au niveau du principal canal de conduite situé au niveau de l'échangeur de l'Ariana et la Route-X, inquiète à plus d'un titre puisque les coupures d'eau sont devenues épisodiques.

Rien qu'en jetant un coup d'œil sur les annonces relatives aux coupures d'eau dans le Grand-Tunis durant ces dernières années, on comprend que le phénomène risque de ne pas observer de trêves à moyen et long terme et c'est le plus souvent l'échangeur Ibn Khaldoun et la Route X qui pose toujours problème. Le calvaire risque bel et bien de perdurer au grand dam des citoyens, soumis à l'épreuve d'une stricte hygiène pour éviter le risque de contamination au coronavirus.

Mais comme un malheur n'arrive jamais seul, il fallait que le système de paiement en ligne tombe lui aussi en panne, acculant ainsi les citoyens à effectuer de longs trajets et s'armer de patience devant les locaux de la Sonede durant l'ultime phase de confinement ciblé. Sur les ondes d'une radio privée, le P.-d.g. de la Sonede a confirmé ce mardi 9 juin qu'il était possible de payer sa facture en ligne et éviter les longues files d'attente. Une déclaration qui a choqué plus d'un citoyen, notamment les habitants de la banlieue nord qui n'ont pas pu procéder au paiement en ligne de leurs factures. Idem paraît-il pour les autres abonnés de la Sonede.

Pour en avoir le cœur net, on a contacté le district de La Marsa ce mardi 9 juin sur le numéro suivant 71.740.888 à 8h48 du matin plus précisément, l'agent au bout de la ligne nous a confirmé que le paiement en ligne n'est pas possible pour le moment. D'autres districts, comme celui de Grombalia, gouvernorat de Nabeul, étaient injoignables. Qui croire ?