Congo-Kinshasa: Patricia Nseya - Corneille Mulumba félicite l'UDPS pour le privilège accordé à cette combattante

La secrétaire nationale en charge de la solidarité et des actions humanitaires de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS/Tshisekedi), Patricia Nseya Mulela, est désignée candidate Unique du parti au poste de Premier Vice-président de la chambre basse du Parlement, au cours de la réunion du direction politique convoquée, le lundi dernier, par le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi.

Cette désignation, a-t-on appris, a été applaudi de deux mains par l'un des Co-fondateurs et porte-parole des pionniers de l'UDPS, Corneille Mulumba. Le leader des pionniers de l'UDPS, tout en félicitant son parti, se réjouit du choix porté sur cette dame pour représenter le parti politique de la 10ème rue Limete au bureau de l'Assemblée Nationale.

La désignation de la députée nationale Patricia Nseya comme candidat unique de l'UDPS au poste de premier vice-président au perchoir de la chambre basse du parlement, a contenté plus d'un membre de ce parti. Au nombre desquels Corneille Mulumba, Co-fondeur de l'UDPS et leader des pionniers de ce parti qui pense que le Congo a besoin d'un leadership éclairé et patriotique, capable de négocier avec les partenaires des intérêts réciproques, et non d'un leadership de jouisseurs spécialistes de la poudre aux yeux et des flatteurs impénitents. C'est cela que tous les membres de l'UDPS doivent intérioriser, a insisté Corneille Mulumba.

Pour rappel, née au début des années 80, l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) a tenu en haleine toutes les catégories sociales du pays pendant une trentaine d'années. Jeunes et vieux, hommes et femmes, religieux, journalistes, militaires, enseignants, syndicalistes, tous ont, de diverses manières, soutenu activement ce parti qui catalysait les espoirs et les aspirations de tout le peuple Congolais. Et, voici l'une des filles chères du parti du défunt Sphinx de Limete, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, récompensée actuellement par sa base pour occuper le poste de vice-président à l'Assemblée Nationale, en la personne de Patricia Nseya, députée nationale élue de la Ville de Likasi dans le Haut-Katanga en décembre 2018.

Avocate au barreau près la Cour d'Appel de Lubumbashi depuis mars 2011, Directeur Exécutif de la Clinique femmes et jeunes pour la bonne gouvernance, Secrétaire générale de Women academy for Africa pour l'Afrique centrale depuis juin 2013, elle a eu à participer à la table ronde à Kinshasa avec Madame Jill Biden seconde Dame des USA en Juillet 2014 et enfin, mandataire du candidat président Etienne Tshisekedi à la CENI lors de la présidentielle de 2011. Au regard de ce parcourt, le pionnier Co-fondateur de l'UDPS, Corneille Mulumba exprime un sentiment de gratitude envers l'UDPS, pour avoir fait un bon choix au poste qu'occupait Jean-Marc Kabund à l'Assemblée Nationale.

«Je me réjouis du choix porté sur Me Patricia Nseya pour représenter l'UDPS, et présente au parti l'expression de ma gratitude pour avoir privilégié la loyauté aux valeurs prônées par le Parti, en faisant confiance à cette combattante de très longue date. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que sa compétence, sa sagesse, sa maturité politique, sa capacité de dialoguer et d'arrondir les angles feront d'elle une partenaire utile et efficace pour ses collègues du Bureau», a-t-il conclu.