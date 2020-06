Congo-Kinshasa: "L'économie de la guerre essoufflée" dans les rayons des librairies

"L'économie de la guerre essoufflée" met en exergue les avancées réalisées dans la lutte contre l'insécurité dans la région des Grand Lacs africains, particulièrement la traque des groupes rebelles (une centaine) dont le principal semble être l'Allied Democratic Forces (ADF), réputée pour ses exactions contre les paisibles citoyens. Massacres, pillages, déplacements massifs des populations, paralysie du secteur productif... sont les conséquences directes de l'instabilité à l'Est de la RDC.

Cet ouvrage d'une centaine de pages édité aux Editions du Net basées à Paris donne des détails intéressant sur le modus operandi des groupes armés, leur profil, leurs parrains locaux et internationaux. Alors que le Gouvernement déploie des efforts diplomatiques et militaires pour stabiliser la région, « L'économie de la guerre essoufflée » propose des pistes des solutions réalistes prenant en compte les revendications des différents protagonistes pour éteindre ce brasier au profit d'une économie en temps de paix, bénéfique pour les peuples et les Gouvernements.

Un ouvrage de référence pour les chercheurs et les analystes investis dans la quête de la paix à l'Est de la République Démocratique du Congo, principalement dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et de l'Ituri, transformées en bastions des forces négatives. Les lecteurs intéressés désirés de découvrir les révélations de « L'économie de la guerre essoufflée » peuvent l'acheter en ligne sur fnac, la plate forme de vente en ligne. Cfr. https:// www. Google.com/livre. Fnac. Com/ Victoire-Eyobi-L-economie- de- la- guerre- essoufflée. Cet ouvrage paraît au moment où « Héroïne du Viol », roman du même auteur édité par OCM et publié en octobre 2019, continue à être réclamé par les lecteurs sur le marché du livre international. Ce roman a été présenté dernièrement à la Foire du livre, organisée fin janvier 2020, au Cercle français de Kinshasa. Cet événement animé par des auteurs européens et africains de renom, notamment Jean Bofana, Max Lobe, a connu une affluence de lecteurs venus de tous les horizons pour échanger avec les autres et se procurer leurs ouvrages. Victoire Eyobi est auteur de plusieurs ouvrages à caractère autobiographique, des romans et des publications religieuses.

Pasteur d'église et Journaliste de carrière, il partage avec nous son analyse de la crise qui secoue la région des Grands Lacs africains minée par la présence de nombreux groupes rebelles.

Fort de son expérience sur le terrain tant politique qu'économique, il propose des pistes des solutions réalistes pour sortir du cercle vicieux des conflits armés sans fin à un cercle vertueux du développement socio-économique grâce à l'instauration de la paix. Ses ouvrages croustillants de détails importants sur les vraies causes de la crise dans cette partie du continent africain valent le détour de tous les chercheurs et analystes des crises africaines et mondiales.