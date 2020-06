Congo-Kinshasa: CENI - Les Confessions religieuses partagées sur la désignation d'un candidat commun

Faudra encore patienter avant de connaître le nom du remplaçant de Corneille Nangaa à la tête de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), du côté des confessions religieuses.

La présidence de la plateforme les réunissant qui devait, en principe, opérer un choix ce mercredi, a jugé bon de ne pas procéder au vote. Ce, compte tenu de l'intransigeance des uns et des autres et des rumeurs persistantes de la corruption, mais aussi par souci de privilégier une solution consensuelle. Annonce faite hier, dans la soirée, à travers un communiqué signé par le Cardinal Fridolin Ambongo, Archevêque de Kinshasa et Vice-président de la CENCO ainsi que le Révérend Dr André Bokundoa, Président de l'ECC.

«Après échanges et évaluations, il n'a pas été possible de dégager un consensus sur une personne qui représente les valeurs auxquelles tiennent les confessions religieuses, entre autres, le professionnalisme, l'éthique et l'indépendance vis-à-vis des acteurs politiques», ont-il relevé. Toutefois, les confessions religieuses restent confiantes du fait que dans les jours à venir, «la recherche du bien-être du Peuple congolais l'emportera sur toute autre considération et permettra aux Confessions religieuses de trouver un consensus édifiant pour les pasteurs que nous sommes».

Ci-dessous, l'intégralité du communiqué.

COMMUNIQUE DE LA PRESIDENCE DE LA PLATEFORME DES CONFESSIONS RELIGIEUSES SUR LA DESIGNATION DE LEUR CANDIDAT COMMUN A LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)

Le lundi 8 juin et le mardi 9 juin 2020, les Chefs des Confessions religieuses membres de la plateforme de la République Démocratique du Congo (RDC), sur demande de Madame la présidente de l'Assemblée Nationale, se sont réunis au complexe scolaire Cardinal Monsengwo dans le but de désigner leur candidat commun à la CENI.

Après échanges et évaluations, il n'a pas été possible de dégager un consensus sur une personne qui représente les valeurs auxquelles tiennent les confessions religieuses, entre autres le professionnalisme, l'éthique et l'indépendance vis-à-vis des acteurs politiques.

Compte tenu de l'intransigeance des uns et des autres et des rumeurs persistantes de la corruption, aussi par souci de privilégier une solution consensuelle, le Président de séance a jugé bon de ne pas procéder au vote qui reste le dernier recours conformément à la charte des Confessions religieuses.

Nous espérons que dans les jours à venir, la recherche du bien-être du Peuple congolais l'emportera sur toute autre considération et permettra aux Confessions religieuses de trouver un consensus édifiant pour les pasteurs que nous sommes.

Nous saisissons cette occasion pour rappeler que le Peuple congolais a besoin des nouveaux animateurs de la CENI qui redonneront confiance à cette institution d'appui à la démocratie.

En marge de cet exercice du choix du candidat commun de la plateforme des Confessions religieuses à la CENI, la CENCO et l'ECC informent l'opinion qu'elles font partie du consortium pour les reformes électorales auxquelles elles tiennent.

Puisse Dieu, l'Eternel, bénir la RDC et son peuple.

Kinshasa, le 10 juin 2020

Cardinal Fridolin AMBONGO

Archevêque de Kinshasa

Vice-Président de la CENCO

Rev. Dr André BOKUNDOA

Président De L'ecc