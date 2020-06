Congo-Kinshasa: Ronsard Malonda offre des multiples atouts à la CENI !

Au bout de compte, Ronsard Malonda Ngimbi est là. Il remplace Nangaa à la tête de la Centrale Electorale, dès qu'il aura été investi à l'Assemblée Nationale. Nombreux sont ceux qui, d'ores et déjà, félicitent les confessions religieuses pour ce choix de la sagesse qui, en réalité, privilégie l'expertise avérée par-delà toutes les considérations éparses, politiciennes et partisanes.

Son cursus révèle, en effet, qu'il est un technicien rompu à la tâche qui est à la CENI depuis 2006. C'est un expert dont l'expertise a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays dont le Madagascar, le Malawi, Niger, etc. Catholique pratiquant, l'homme n'aurait l'ombre d'aucune obédience, ni coloration politique susceptible d'oblitérer la qualité du travail, dans l'exercice de ses fonctions en toute indépendance, conformément à la loi organique n° 10/ 013 DU 28 JUILLET 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante telle que modifiée par la loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 stipule ce qui suit concernant la composition de la CENI.

Que dit la loi ?

«La CENI est composée de treize membres désignés par les forces politiques de l'Assemblée Nationale à raison de six délégués dont deux femmes par la Majorité et de quatre dont une femme par l'Opposition politique.

La société civile y est représentée par trois délégués issus respectivement, de :

confessions religieuses ;

organisations féminines de défense des droits de la femme ;

organisation d'éducation civique et électorale ».

Toute la polémique engagée autour du besoin consistant à associer l'ensemble de la société civile à la désignation des membres de la CENI n'a aucun fondement légal.

Les confessions religieuses ont donc légalement agi ce mardi 9 juin dernier, en se réunissant pour désigner leur candidat Président de la CENI qui devra être entériné par l'Assemblée nationale.

D'où, la bataille autour de la préférence des candidats selon leurs obédiences confessionnelles n'est pas nouvelle en la matière. L'opinion se souviendra à ce sujet que depuis des lustres, l'Eglise catholique a toujours eu son candidat minorisé à tous les cycles électoraux.

Ce qui, aujourd'hui comme hier, ne change en rien la validité du vote, Ronsard Malonda ayant bel et bien obtenu 6 voix des confessions religieuses contre 2.

Rien ne pourrait être plus démocratique qu'un tel exercice transparent, cohérent et sans équivoque.

D'ailleurs, personne ne peut remettre en cause la moralité de Ronsard Malonda qui, pourtant, est un catholique, dès le bas âge.

LPM

FICHE SYNTHESE DE PRESENTATION INDIVIDUELLE

Identité : Monsieur MALONDA NGIMBI Ronsard,

Né le 05 mars 1976; Nationalité Congolaise (RDC), Marié et père de 5 enfants, Originaire du Bas-Fleuve, Kongo central en RDCongo. Tél. : +243 997 817 942 ; +243 814 455 855 ; E-mail : ronsardmalo@gmail.com.

Secrétaire exécutif national de la CENI-RDC depuis 2015 jusqu'à ce jour, Directeur national des opérations de la CENI-RDC de 2011 à 2015, Secrétaire technique national adjoint chargé des pools opérationnels de 2010 à 2011, Gestionnaire de pool de 2009 à 2010 ; Expert juriste de la CENI-RDC de 2007 à 2009 et Superviseur technique national de 2005 à 2007.

Formation

Master en Administration électorale de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne à Paris depuis 2016-2017 ;

Licencié (Bac+5) en Droit international public et Relations internationales de l'Université de Kinshasa depuis 2003-2004 ;

Plusieurs formations d'accréditation ou certifiées sur le management électoral à Accra (2008), Séoul (2013) et Londres (2015).

Expériences dans le domaine des élections :

15 ans de travail continu dans la gestion des opérations électorales au sein de la CEI puis la CENI-RDC à divers postes de responsabilité du niveau de cadre de terrain jusqu'au sommet de la coordination et gestion nationales de l'administration et des opérations techniques de la CENI ;

Gestion de 3 cycles électoraux en RDC : 2005-2010, 2010-2015, 2016-2019 ;

Participation à l'élaboration de cadres juridiques des élections en RDC dont 3 projets de loi électorale (2011,2015 et 2017), 2 projets des lois organiques de la CENI (2010 et 2013), et 3 projets des lois sur la répartition des sièges par circonscriptions électorales (2011, 2015 et 2018), 1 projet de loi sur l'identification et enrôlement des électeurs en 2016 ;

Planification des tous les processus électoraux de la RDC depuis 2010 à ce jour et élaboration de tous les calendriers électoraux de la RDC ;

Gestion des contentieux électoraux 2006-2007, 2011, 2015 et 2018 ;

Coordination des activités opérationnelles électorales ;

Connaissance profonde du terrain et des entités/circonscriptions administratives et électorales (les 26 provinces, les territoires, les villes, les secteurs, les chefferies et les communes, les groupements) ;

Coordination des travaux de confection et d'édition de l'atlas électoral de la RD Congo en physique comme en numérique avec noms, cartes, limitations, localisations et coordonnées GPS de toutes les entités de la RDC ;

Gestions technique et administrative quotidienne de la CENI depuis 2015 à ce jour.

Autres responsabilités dans le domaine électoral

Expert électoral et Analyste juridique de l'Organisation internationale de la Francophonie en Guinée chargé de la Coordination de l'appui technique de l'OIF à la CENI-Guinée, du 01 octobre 2019 au 05 mars 2020 ;

Analyste juridique et Expert électoral de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), déployé au Burkina-Faso en 2015 et au Niger en 2015-2016 ;

Expert électoral du Forum des Commissions électorales de la SADC (ECF -SADC) ;

Auditeur des fichiers électoraux ;

Membre de plusieurs missions internationales d'observation électorale : Zimbabwe, République Centre Africaine, Russie, Congo Brazza, Corée du Sud, Malawi, Niger et Angola.

Activités cultures, associatives et ludiques

Membre de Pax Romana - Mouvement international des intellectuels catholiques, MIIC - Pax Romana, en RDC ;

Membre de l'Association des anciens du Petit séminaire de Mbata Kiela ;

Membre de la Communauté Famille Chrétienne ;

Amoureux du tourisme et de la découverte du Congo profond, passionné par l'agriculture, l'élevage et l'environnement ;

Amoureux du Football, des arts martiaux et du Tennis (plus particulièrement, le Tennis de table) ;

Attaché aux valeurs chrétiennes et aux lois et institutions de la République.

Fait à Kinshasa, le 13 mai 2020

Ronsard Malonda Ngimbi