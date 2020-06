Gabon: Kendza Stecy & Gninga Stevy - Des designers d'intérieur qui utilisent la tige de cocotier dans la décoration

Kendza Stecy et Gninga Stevy sont deux jeunes Gabonais habités par une passion commune : le design d'intérieur. Ces jeunes garçons s'adonnent au métier sous la houlette d'un dénommé Ruffin Moussavou pour proposer à la clientèle friande du design un produit simple, beau et nouveau pour la décoration des maisons, des bureaux et de tout espace clos.

La réalité gabonaise qui est faite de chômage et de pauvreté galopante pousse les jeunes à entreprendre afin d'intégrer les rangs des personnes actives. L'exemple des frères jumeaux, Kendza Stecy et Gninga Stevy nous aide à le comprendre. En effet, ces jeunes garçons (la vingtaine révolue), ont décidé de prendre leur destin en main en réveillant le génie créateur qui était enfoui au plus profond d'eux-mêmes. C'est ainsi qu'ils ont pris l'initiative de se lancer dans le design d'intérieur en rapport avec le talent qui est le leur.

<< Nous avons décidé de mettre notre talent au service de tout le monde par nos créations atypiques. Nous avions cette idée depuis un moment. C'est le soutien morale et financier d'un aîné qui nous a permis de matérialiser le projet...>>, explique Kendza Stecy. Et son frère de rajouter : << Comme le dit Stecy, nous avions l'idée depuis longtemps. Il faut dire qu'en dehors de l'aîné, il y aussi des proches qui nous ont poussé à sortir nos produits hors de nos maisons, pour le faire découvrir à tous les Gabonais...>>

Les deux artistes sont habités par une passion qui se lit dans leur regard. C'est cette même passion que l'on retrouve chez les jeunes qui travaillent auprès d'eux. Nous voyons chacun d'eux donner le meilleur à tous les niveaux de la chaîne de production. La définition de la culture d'entreprise prend tout son sens lorsque nous voyons ces jeunes dans l'exécution des tâches qui leur incombent.

La réalisation du produit exposé dans les salons, les bureaux et d'autres lieux clos obéi à des étapes bien précises, à savoir :

- Couper les branches de cocotiers ;

Défeuiller toutes les branches ;

Nettoyer la tige de cocotiers ;

Rassembler une bonne quantité des tiges ;

Habiller les tiges avec de la peinture et d'autres éléments décoratifs dont ils ont le secret ;

Introduire les tiges décorés dans un vase à fleurs.

Au Gabon, il est difficile de voir un artiste du domaine de la décoration qui vous dira qu'il vit pleinement de son art. Mais, Kendza Stecy et son frère Gninga Stevy espèrent faire changer la donne. Ils disent être habités par une passion qui fera bouger les lignes. Les œuvres des jumeaux sont en vente dans certaines galeries marchandes de Libreville, comme ceux de la zone industrielle d'Oloumi par exemple.

La commercialisation du produit s'étend dans la zone nord de Libreville (Le Cap). Et aussi, dans la périphérie de Libreville (Ntoum et certains villages environnants) où la clientèle s'est vite attachée au produit. Kendza Stecy et Gninga Stevy sont joignables par téléphone pour ceux qui souhaitent passer les commandes. Ils répondent au 074.61.66.77.