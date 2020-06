Angola: Cuba - Quatre décennies de relations solides

Luanda — Depuis le début de l'indépendance nationale, il y a précisément 45 ans, l'Angola et Cuba entretiennent des liens étroits de coopération, d'amitié et de fraternité.

Il est donc presque impossible de parler de l'histoire de l'affirmation de l'Angola en tant qu'État libre et souverain, sans mentionner la contribution du peuple et du Gouvernement du plus grand archipel des Caraïbes ou de la mer des Caraïbes. Les relations entre les deux États remontent à l'ère de la guerre froide (terminée en 1991), c'est-à-dire peu après la proclamation de l'indépendance nationale en 1975. C'est au milieu du conflit postindépendance, alors que la République populaire d'Angola de l'époque luttait contre l'invasion des forces étrangères, que Cuba a donné les premiers signes de rapprochement et de solidarité.

Pour la défense et le maintien de sa souveraineté, l'Angola a trouvé de la chaleur et de l'aide dans l'hémisphère nord, en particulier à Cuba, ouvrant les portes d'une coopération qui se révélera fructueuse et durable. Le partenariat entre les deux pays a commencé par une collaboration technico-militaire, tenant compte de la situation d'instabilité de l'époque, mais a commencé à changer de conception à partir de février 1976, avec la signature du premier accord général de coopération. Cet important instrument juridique aboutira plus tard à la création d'une commission bilatérale entre l'Angola et Cuba.