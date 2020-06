Congo-Kinshasa: Tanganyika - La MONUSCO renforce les capacités opérationnelles de la Police Nationale Congolaise

communiqué de presse

La Police de la MONUSCO - Secteur de Kalemie - a organisé une formation à l'intention des Commandants d'unités d'intervention de la Police Nationale Congolaise (PNC) du Tanganyika conformément à ses attributions ; La session qui s'est déroulée du 2 au 3 Juin 2020 a eu pour principal objectif de former les commandants d'unités sur leurs rôles et obligations ainsi que sur les respects des Droits de l'Homme dans le domaine du maintien et rétablissement de l'ordre public.

14 agents de la PNC ont bénéficié de cette formation tenue au quartier général de la MONUSCO - Kalemie. Cette activité s'inscrit dans le cadre du mandat de la MONUSCO et de sa contribution à la professionnalisation de la PNC.

A cet effet, concernant le présent séminaire sur la gestion des troubles à l'ordre public, plusieurs sujets techniques ont été abordés notamment :

le Commandement opérationnel d'une unité d'intervention ;

l'ordre d'opération ;

les conditions d'emploi de la force et d'usage des armes ;

l'Ethique et la Déontologie Policières ;

les Droits de l'Homme.

Ce fut l'occasion de rappeler aux agents que « en raison de son rôle de gardienne de l'ordre public, la PNC doit être proactive afin de pouvoir gérer tous les scénarii et maintenir l'ordre public, au besoin le rétablir là où il est troublé. Cette intervention obéit à des critères de légalité, de technicité, mais aussi de respect scrupuleux des Droits de l'Homme. C'est pourquoi, il est de la plus haute importance de former les donneurs d'ordre que sont les commandants d'unités chargés de la gestion de l'ordre public ».

La Police de la MONUSCO a également présenté aux participants des matériels, armement et munitions spécifiques au maintien de l'ordre.

Au cours de la rencontre, indépendamment des enseignements en droits de l'homme, les échanges ont porté sur le rôle des médias au maintien et rétablissement de l'ordre public ; un moment qui a offert l'opportunité à la PNC et à la Section de l'Information publique des discussions francs et sincères sur le travail de terrain au cours des manifestations ; la liberté d'expression et d'information au public relève des droits de l'homme.

Plus récemment, le 13 Mai 2020 et dans le cadre du même partenariat avec la PNC, la Police de la MONUSCO-Secteur de Kalemie a procédé à la remise des équipements de Police Technique et scientifique aux autorités provinciales pour une valeur de 6.700 dollars américains.

Ces équipements visent à améliorer les performances de la PNC, principalement dans le domaine de la protection civile ; ce don intervient après la session de formation sur l'expertise en matière de police technique et scientifique organisée par la police de la MONUSCO en février 2020.

les Officiers de la Police judiciaire doivent désormais être conscients qu'avec la remise des équipements de Police Technique et scientifique, plus jamais ils n'agiront dans le tâtonnement et l'incertitude dans la recherche des preuves irréfutables lors d'une infraction.

Au cours la cérémonie, le Chef de Bureau de la MONUSCO Kalemie, Jacob Mogeni, a remis un nombre important de mobiliers de bureau, deux ordinateurs avec imprimante, deux appareils photos et divers consommables. Figurent aussi au titre de cette assistance, deux containers devant abriter en toute sécurité les matériels essentiels au bon fonctionnement de la Police Technique et scientifique.

Réagissant à l'appui de la MONUSCO, le Commissaire provincial de la PNC au Tanganyika, le Général YAV Mukaya, a indiqué que « les Officiers de la Police judiciaire doivent désormais être conscients qu'avec la remise des équipements de Police Technique et scientifique, plus jamais ils n'agiront dans le tâtonnement et l'incertitude dans la recherche des preuves irréfutables lors d'une infraction par tel ou tel autre individu ou un groupe des malfaiteurs qui se doivent croire être à l'abri d'aucune poursuite ».

La cérémonie de remise de ces équipements s'est déroulée à l'Etat-major de la PNC dans le respect des mesures de prévention du COVID-19 dans la province du Tanganyika.