Congo-Brazzaville: Numérique - « MBA » bientôt disponible sur www.cishugi.com

Proposé par Nelson Cishugi, entrepreneur congolais, Mapinga Business Académie (MBA) est une plateforme de formation axée sur les TIC, entièrement hébergée sur WhatsApp.

A travers cette application, les participants pourront se former aux nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) à leur rythme et à un moindre coût. Fondateur des applications « Lopango » et « Mapinga », ces solutions qui permettent la mise en avant des produits et services de manière plus intelligente et ciblée et qui combattent l'ignorance dans les TIC, Nelson Cishugi n'est pas à son premier coup d'essai.

Pour ce qui est de « Lopango », sa particularité est d'accompagner les entrepreneurs tout en permettant aux entreprises locales d'offrir internet gratuitement à leur clientèle. « Avec Lopango, les personnes ont une meilleure vue sur leurs actions marketing et commerciales, avec des outils novateurs et adaptés à leurs besoins, à des prix accessibles », a signifié Nelson Cishugi. Et d'ajouter : « Cela est également un excellent moyen pour les internautes voulant profiter d'Internet à des coûts réduits, et voir des annonces qui leur sont vraiment destinées, puisque personnalisées.»

Par ailleurs, Lopango offre jusqu'à deux heures de connexion gratuite aux internautes sur un des différents points wifi de ladite application à Brazzaville ou Pointe-Noire. « Il suffit de se connecter sur www.application.lopango.io puis créer son compte. L'offre étant gratuite, l'internaute est appelé à suivre une publicité qui dure entre quinze et trente secondes selon le format, toutes les trente minutes lors de la connexion. Le visionnage de ces publicités nous permet d'offrir internet gratuitement aux internautes », a expliqué Nelson Cishugi.

La plateforme conçoit et diffuse des contenus riches pour les entreprises. Elle traduit également les données pendant la navigation en informations utiles qui aident les entreprises à améliorer leur marketing, leur gestion de stocks, leurs sources de revenus et leur chaîne de valeurs. « Nous lancerons des offres premium sous peu, permettant d'avoir accès à un catalogue de produits et services plus vastes », a-t-il fait savoir. Dans le but d'aider les entreprises et les startups à faire face à leurs besoins et challenges, Nelson Cishugi travaille avec les firmes de la sous-région en les accompagnant dans leur transformation digitale et dans l'implémentation d'une stratégie adaptée à leurs secteurs d'activités.