Congo-Brazzaville: Danse - Street ART Congo, une bande d'amis passionnés

Le groupe propose la danse comme moyen de lutte contre le banditisme et la délinquence juvenile.

La tête dans les étoiles, ces jeunes danseurs veulent conquérir la scène congolaise, africaine et internationale. « J'ai une licence en philosophie, mais la danse c'est ma passion et mon avenir, nous travaillons durement pour réussir », a déclaré Myke Pangui, coordonnateur du groupe. Roland, un autre membre du groupe, a ajouté : « Je suis en première D mais la danse est un moyen par lequel je trouve la joie. Je me sens mieux sur scène qu'ailleurs.»

La danse est selon Myke Pangui une manière de philosopher. « Quand nous sommes sur scène, nous créons des pas de danse en transmettant tout type d'émotions. Cette communion avec le public est aussi une philosophie », a-t-il renchéri. Créé en 2012, le groupe a participé aux différentes productions de bon nombre d'artistes d'ici et d'ailleurs. Il est notamment présent dans les clips « Kende na yo » de Trésor Mvoula, « Tosakana » de Kekolos, « Ekotité » de Gaze Fabulus de la RDC, « téléphone » de NJ Climg, « maboko » featuring entre Grand Maître Loyengué et de Jesy Matador. Ils sont actuellement en préparation pour leur future collaboration avec l'artiste Isa2c et pour deux clips spéciales démonstrations sous le label « Fame loyal » et « Just Fly ».

En outre, le groupe a participé à divers concours de danse urbaine, notamment « Armageddon » en 2014 et « Saka Danse » cette année dont ils ont remporté la couronne. Ce dernier le classe parmi les meilleurs groupes de danse urbaine au Congo.