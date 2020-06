Congo-Brazzaville: Portrait - Sidney Kombo Kintombo derrière les grands succès des films d'animation

Le Congolais Sidney Kombo Kintombo est l'un des rares Africains ayant excellé dans le monde du cinéma. En effet, cette grande fierté de la diaspora africaine est à l'origine des plus grands effets spéciaux rencontrés dans le cinéma américain.

Superviseur d'animation, animateur 3D des grands films de science-fiction au monde, Sidney Kombo a donné vie à de nombreux personnages de films à gros succès notamment dans les films comme les Gardiens de la Galaxie, l'Ours Paddington, la Planète des singes : Suprématie, Avengers Age of ultron, et tout récemment dans le film Avengers : Endgame, plus gros succès au box-office mondial.

Diplômé d'Emile Cohl Art Academy, l'une des plus prestigieuses écoles d'art privée au monde, il a été enseignant de dessin animé et animation 3D durant sept année soit de 2008 à 2015 avant de se consacrer exclusivement à l'industrie du cinéma.

Sidney Kombo a plusieurs fois été engagé par les plus grands studios de post-production, notamment Framestore à Londres et Industrial Light and Magic. Il a été animateur principal sur Gravity, gagnant d'Alfonso Cuarón, et superviseur de séquence et animateur de personnage pour la majorité des prises de vue de Rocket Raccoon dans les premiers Gardiens de la Galaxie.

Au fil des années, ce jeune artiste bourré de talents a réalisé un travail remarquable dans différentes maisons de production, ce qui lui a valu deux oscars pour meilleurs effets spéciaux dans deux gros films à succès, à savoir Gravity en 2014 et The Jungle Book en 2017.

A ce jour, il travaille chez Weta Digital (Nouvelle-Zélande), le studio créé par Peter Jackson, producteur et réalisateur rendu célèbre par son adaptation de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Outre sa passion cinématographique, Syndey Kombo consacre son temps à la construction d'un programme d'éducation pour les jeunes Africains.