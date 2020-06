Niger: Signature d'une convention de partenariat entre la BAGRI et la société de transfert d'argent international AL IZZA

La convention de partenariat entre la BAGRI et AL IZZA vise trois objectifs qui sont : rehausser le taux de bancarisation, permettre aux clients de rembourser à temps leur crédit et générer des ressources supplémentaires à travers la digitalisation. Cette cérémonie de signature s'est déroulée en la présence du représentant du ministère des finances et des directeurs des deux institutions.

La banque agricole du Niger en signant une convention avec son tout nouveau partenaire Al IZZA a voulu diversifier sa longue liste de partenaires, afin de mieux répondre aux nombreuses sollicitations de sa clientèle. En effet, la BAGRI compte le réseau le plus étendu du pays avec 16 agences fonctionnelles et 2 en cours d'installation, l'institution financière agricole privilégie l'approche partenariale afin d'atteindre le maximum de sa clientèle. Pour le Directeur de la Banque agricole du Niger Maman Lawal Mossi : « La BAGRI a cherché une approche alternative pour toucher le maximum de ruraux en limitant les coûts des transactions. L'idée de passer par les guichets de AL IZZA pour effectuer des transactions simples, notamment le versement sur le compte BAGRI à travers ses guichets est très réaliste. AL IZZA a un réseau plus étoffé dans la région de Dosso ».

Partenariat futuriste

Ce nouveau partenariat entre la BAGRI et AL IZZA est vivement salué par Waziri Moussa Directeur général AL IZZA transfert d'argent international : « cette cérémonie revêt un caractère solennel pour les deux institutions. Je remercie la Banque agricole à travers la personne de son directeur général qui a œuvré à ce que cette convention aboutisse, sans oublier évidemment les services techniques » a affirmé le PDG de Al IZZA.

Le représentant du ministre des Finances a quant à lui félicité les deux partenaires pour cette belle initiative qui rentre dans le cadre de la stratégie nationale de la finance exclusive que le gouvernement du Niger a adoptée depuis décembre 2019.

En paraphant sur les documents leurs signatures, c'est une belle aventure qui commence à l'idylle historique et futuriste au service des producteurs nigériens.