Congo-Brazzaville: Musique - « Queen » le nouveau single de Sista Clarisse

En prélude de son prochain album « Call me Mampila », dont la sortie est prévue pour octobre prochain, l'artiste musicienne Sista Clarisse, lance son nouveau single « Queen » aux influences Afro-pop, à partir de ce 13 juin en téléchargement et le 20 juin en version vidéo.

Ce nouveau single « Queen » intervient cinq ans après son troisième album solo « Beno kuisa », inspiré par son Congo natal. « Queen », est un titre chanté en anglais, qui dégage un sens aigu de la couleur harmonique et de la mélodie, s'appuyant sur un groove aux sonorités pop, rock et soul. Queen met à l'honneur les femmes, particulièrement les femmes africaines et afro-descendantes. Une incitation à l'acceptation de soi, à ce que ces dernières soient exemplaires dans tous les domaines, s'affirment dans les sociétés dans lesquelles elles vivent et suscitent le respect, afin d'être considérées et traitées comme des reines.

Julie Clarisse, native du Congo-Brazzaville, est arrivée en France (Château-Thierry) lors de sa neuvième année, au début des années quatre-vingt-dix dans la capitale pour y poursuivre ses études universitaires. C'est l'effervescence des Sound-systems. La découverte du reggae à travers Peter Tosh, puis le ragga avec Saï Saï et Puppa Leslie sur radio Nova, va changer l'histoire de la jeune provinciale. Julie Clarisse Miete, intègre la scène ragga parisienne et se révèle rapidement dans un nouveau courant musical : le raggamuffin. Elle devient par la suite Sista Clarisse.

Dans un univers plein de testostérone, cette jeune femme, humaniste et entière, de par sa singularité vocale et son énergie débordante, parvient avec aisance à soulever aussi bien les foules dans les soirées Dancehall, qu'à toucher le public avec des thèmes très intimes. Ce qui l'amènera à partager l'affiche avec des artistes tels que : Lord Kossity, Nuttea, Puppa Leslie, Frédérique Galliano, les African Divas, Patrice, U Roy, etc., aux quatre coins de l'hexagone, comme à l'étranger (Allemagne, Belgique, Espagne, Sénégal, etc.).

Sista Clarisse et sa discographie

Femme authentique, en quête perpétuelle de nouvelles expérimentations, Sista Clarisse n'hésite pas à se mettre en danger en participant ou en collaborant aux projets artistiques divers et variés. Elle passe allègrement avec une certaine grâce du reggae au hip hop (Ras Muffet, Zulan O'Brian, Diable Rouge, etc.), de la soul au jazz (Rido Bayonne), de la pop à la musique africaine (OL, Nzongo Soul, Vital Samba, Mel Malonga, etc.). De ses collaborations avec le jazzman Rido Bayonne et l'artiste pop OL va éclore Fleur sauvage, un fruit mûr, un album qui est l'expression d'un certain épanouissement tant musical que vocal.

Puisant dans une voix cristalline dégageant à la fois force et fragilité, Sista Clarisse, par une combinaison d'une rare intensité, entre la magie de l'inspiration et une introspection personnelle, se réinvente et surprend le public à chaque nouvelle création, avec son style musical hybride. Une alchimie riche, aux sonorités d'influences multiples.

Survoltée sur scène, n'aspirant qu'à faire partager sa poésie et ses émotions, Sista Clarisse est en mouvement permanent, dû à la recherche de l'instant magique. C'est forte de toutes ces énergies et nourrie par tant d'années d'expérience musicale, de travail et de persévérance, que Sista Clarisse, auteur-compositeur-interprète, productrice, etc., revient avec le single « Queen » qui préfigure la sortie prochaine de son nouvel album « Call me Mampila ».

Outre le single « Queen », Clarisse Sista a déjà lancé des albums et chansons suivants : Beno Kuisa (album) sorti en 2014 : Rhythm of the jungle (single) en 2012 ; Remember (single) en 2011 ; Fleur Sauvage (album) en 2008 ; Empreinte digitale en 2006 ; Participation au Maxi quatre titres « Hommage à la Femme » de Rido Bayonne sur le titre "Woman" en 2005 ; Participation à la compilation Mère-Fille de « Comptoir des Cotonniers » sous la direction artistique de Béatrice Ardisson (Ardisong-Naïve) sur le titre " India Song", adaptation d'un texte de Marguerite Duras en 2001 ; Maxi 45 Aaoooh en 1997 ; Participation à la compilation « Nouvelle Donne » sur le titre "Passe le mic" en duo avec Diable Rouge. Pour tout contact 07 68 98 32 33 2309team@gmail.com