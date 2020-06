Congo-Brazzaville: Kouilou - Fin de la 9e session ordinaire du conseil départemental

Clôturant les travaux de cette session, le président du conseil départemental, Alexandre Mabiala, a signifié que les délibérations qui ont été adoptées ouvriront la voie à la création des conditions meilleures.

L'accès à une meilleure alimentation en énergie pour dynamiser l'activité économique locale et améliorer la vie du monde rural ; un tourisme local suffisamment concurrentiel organisé et bien géré selon les standards internationaux dignes d'une collectivité locale ; une gestion plus soutenue des catastrophes naturelles ou provoquées fondée sur la prévention et la gestion des sinistres dans un cadre bien structuré ; une transition énergétique et écologique responsable et contrôlée, dans le strict respect des équilibres entre les écosystèmes et la biodiversité dans le Kouilou sont les délibérations qui ont été adoptées lors de ce conseil.

Cependant, Alexandre Mabiala a lancé un appel aux participants en vue de mieux lutter contre la pandémie du coronavirus conformément aux orientations du gouvernement de la République. La covid-19 passera certainement, l'humanité conservera et affirmera davantage son espérance en l'avenir, a-t-il dit. Et de poursuivre que le Kouilou aussi vivra et avancera encore vers l'atteinte de ses objectifs de développement, écartant les excuses d'une approche fataliste de son histoire car la marche collective vers le développement ne s'arrêtera pas et ne laissera personne au bord de la route. «Puisque la vie continue, après la covid-19, je réitère mon appel sur la nécessité de garantir l'équilibre entre l'impérieux besoin de sauver les vies, en restant intransigeant sur le respect obligatoire des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie du coronavirus », a -t-il indiqué.