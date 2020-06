Afrique: Série-TV - « Cacao », une réalisation panafricaniste

Réalisée par l'ivoirien Alex Ogou, « Cacao » est une nouvelle série originale de Canal+ composée de douze épisodes de cinquante minutes qui rassemble près de soixante-dix acteurs et comédiens du continent autour d'une collaboration sur les enjeux de l'or brun en Côte-d'Ivoire.

En amont de la diffusion en première de la série « Cacao » le 15 juin sur Canal+, la firme basée au Congo a organisé une conférence de presse en visio-conférence afin d'échanger sur cette nouvelle production dans laquelle l'acteur-comédien d'origine congolaise, Olivier Kissita, joue un rôle principal à travers le personnage d'Anthony Desva. « Cette conférence de presse en visio-conférence est une première pour Canal+ et une manière pour nous de nous adapter au contexte actuel lié à la pandémie du coronavirus dans le monde. Avec Cacao et biens d'autres programmes qui s'ajoutent en ce mois, je pense que nos abonnés seront satisfaits et pourront en profiter », a déclaré le directeur de Canal+ Congo, Benjamin Belle, lors de sa communication.

Si la production s'annonce comme une série événement sur Canal+ dont on va beaucoup entendre parler sur le continent africain, c'est en partie grâce à la fusion d'expertises, de talents et de passions issus de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Gabon et du Sénégal. Plusieurs acteurs africains y ont participé, à savoir Fargass Assandé, Serge Abessolo, Olivier Kissita, Fate Touré, Naky Sy Savané, Pélagie Beda, Evelyne Ily, France-Nancy Goulian, Karim Abdul Konaté, Cyrille Toualy Tapé, etc.

Pour Cécile Gérardin, responsable de production fiction chez Canal+, Cacao est la sixième série originale africaine produite par la société. Cette vision s'inscrit dans une volonté de Canal+ de vouloir proposer au continent des œuvres qui reflètent bien son environnement et qui met en avant les acteurs et talents locaux. « D'autant plus que ces productions mobilisent près de trois cents à quatre cents emplois directs, nous souhaitons intensifier le rythme afin de parvenir à dix productions par année tout en diversifiant les pays », a-t-elle souligné.

Écologie, action, familles, secrets, révélations, vengeances, romances... : bienvenue dans l'univers impitoyable de Cacao ! Produite par Tanka studio et Underscan avec la participation de Canal+ international, la série est la première grande saga africaine francophone premium. Épopée familiale contemporaine, la fiction raconte sur fond de thriller, la rivalité entre deux familles pour le contrôle du négoce de cacao dans la région : les Ahitey et les Desva. Le tout sur fond de décors naturels incroyables de la « Boucle du Cacao » en Côte d'Ivoire. «Cacao demeure pour moi une expérience enrichissante avec la rencontre exceptionnelle de grands talents du continent. Par ailleurs, j'ai été fasciné par l'étendue de l'industrie du cacao dont j'ignorai totalement l'univers. Et cela semble plus qu'évident pour moi de revivre biens d'autres expériences en Afrique et pourquoi pas au Congo, mon pays d'origine », a évoqué Olivier Kissita lors des échanges. Notons que Cacao sera diffusé six fois, soit deux épisodes par soirée, tous les lundis. Pour ce faire, Canal+ rend le programme accessible à tous pour sa première diffusion. Pour l'heure, la suite de la série n'est pas envisagée mais elle pourra dépendre de l'accueil de la série et de la demande du public.