Algérie: Hydrocarbures - Les syndicats attachées au dialogue et s'opposent aux "attaques" visant le pôle industriel de Hassi Messaoud

Alger — Les syndicats d'entreprises, filiales du groupe Sonatrach ont affirmé jeudi leur "attachement au dialogue" avec le Groupe tout en s'opposant aux "attaques acharnées" visant à porter atteinte au pôle industriel de Hassi Messaoud base incontournable de l'économie nationale, a indiqué un communiqué de la fédération nationale des travailleurs du pétrole, gaz et chimie (FNTPGC).

"Nous secrétaires généraux des syndicats d'entreprises, filiales du Groupe Sonatrach implantées à Hassi Messaoud (Sonatrach - ENSP - Enafor - ENTP - Enageo), réunis le 9 juin 2020 au siège de la fédération nationale des travailleurs du pétrole, gaz et chimie (FNTPGC) à Alger, sous l'égide de son secrétariat fédéral, nous notons avec une grande satisfaction le discours et les orientations du Secrétaire général de l 'UGTA pour la préservation de la stabilité et le climat social qui demeureront une ligne rouge à ne pas franchir et veiller à leur sauvegarde", lit-on dans le communiqué.

A cet effet, ils rassurent qu'ils resteront "une muraille solide contre les intentions malsaines qui se cachent et s'expriment à travers les réseaux sociaux pour semer l'incertitude et l'inquiétude dans les rangs des travailleurs dans le but de nuire au climat social avec des attaques acharnées sans fondement contre les managers du Groupe Sonatrach et les représentants de ses travailleurs".

Les syndicalistes participant à cette la réunion ont, dans ce cadre, assuré leur engagement total pour demeurer à l'avant-garde et ne "tolèreront jamais le fait de voir des malsains porter atteinte au pôle industriel de Hassi Messaoud base incontournable de l'économie nationale, surtout en cette période", ajoute la même source.

Ils confirment aussi dans une déclaration commune intitulée "plate forme de Hassi Messaoud" leur "insatiable" écoute aux préoccupations de l'ensemble du collectif des travailleurs du secteur à travers le territoire national en matière de santé, de gestion carrière et des problèmes socio-professionnels ainsi que la défense des intérêts matériels et moraux conformément à la législation et les lois algériennes ainsi que les accords internationaux de l'Organisation internationale du Travail (OIT).

Par ailleurs, les syndicats des entreprises, filiales du groupe Sonatrach soulignent que conscients de la situation économique et financière très critique que traverse le pays, à l'instar des pays exportateurs du pétrole, liée à la chute des prix du baril de pétrole sur le marché mondial, et afin de préserver les postes d'emploi ainsi que la pérennité des entreprises du groupe, se déclarent "ouverts à tout dialogue avec le Groupe Sonatrach dans l'intérêt général et le but de maintenir les équilibres financiers".

Pour se faire, ils font appel à tous les responsables au niveau du ministère de tutelle et les instances syndicales pour intervenir auprès des dirigeants du Groupe Sonatrach pour "l'octroi d'un plan de charges en mesure d'assurer la préservation des postes de travail".

Il s'agit aussi de sensibiliser les managers du Groupe Sonatrach pour la concrétisation de leur engagement envers les filiales et intervenir auprès des hautes instances du pays pour "l'étude d'une éventuelle réduction ou annulation des charges fiscales, excessivement élevées".

Les syndicats proposent également, la création d'une cellule de veille économique au niveau des instances syndicales, afin de répondre avec efficacité et dans un délai court à tout choc en mesure de secouer la production pétrolière.

"Chercher et présenter toujours des propositions et des mesures concrètes afin de faire face à cette conjoncture économique très difficile et faire adhérer les managers à nos réflexions, figurent aussi parmi les recommandations de la réunion des syndicats du Groupe Sonatrach" a conclu le communiqué de la FNTPGC.